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В Киеве ограничат движение на проспекте Бандеры и Южном мосту
Из-за капитальных ремонтных работ с 8 марта примерно до 26 апреля частично ограничат движение по проспекту Степана Бандеры. Как сообщили в «Киевавтодоре», здесь обновят покрытие на участке между улицей Иорданской и Оболонским проспектом. Работы проведут в направлении улицы О. Телиги, и движение в это время организуют по одной стороне проезжей части.
Также работать ремонтники будут и на Южном мосту — в направлении проспекта Бажана, где на эстакаде снова вышли из строя деформационные швы. «Киевавтодормост» проведет восстановительные работы с 22:00 5 марта до 5:00 7 марта. И в период ремонта движение частично ограничат.
На ближайшие дни «Киевпасстранс» сообщил об изменениях в своем ведомстве. Так, железнодорожную платформу Северная № 1 станции Киев-Пассажирский из-за ремонта закрывают на вход-выход с 20:00 10 марта до 20:00 14 марта. Пройти на платформу можно будет через оптовый рынок. А проход через лестницу пешеходного моста временно недоступен.
Напомним, что в Киеве до конца марта частично перекрыли движение на улице Никольско-Ботанической.
Кроме того, одну из центральных улиц Киева перекроют почти на три месяца — к ремонту Пушкинской приступят уже в субботу, 7 марта.
«ФАКТЫ» ранее сообщали также, что на мосту Патона изменили схему движения на время его обследования и подготовки к реконструкции. Также на мост Патона запретили въезд грузовиков.
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