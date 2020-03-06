Женщина-полицейский вырубила электрошокером парня, угрожавшего ей микроволновкой (видео)

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Полиция Южного Уэльса опубликовала в соцсетях видео, на котором офицер с помощью электрошокера нейтрализовала парня, угрожавшего ей микроволновой печью. Полицейские прибыли по вызову в одно из учреждений британского города Кардифф. Некий Натан Кэйн устроил там дебош.

Как показывает камера, прикрепленная к одежде женщины-полицейского, 25-летний Натан угрожающе держит в руках микроволновку. На призывы поставить агрегат на место молодой человек не реагирует, а потом замахивается им, готовясь метнуть в женщину-полицейского. В этот момент та приводит в действие электрошокер, и Кэйн падает на пол в конвульсиях. После чего на него надевают наручники.

Полиция выразила свою официальную точку зрения по этому поводу, заявив, что ее сотрудница поступила правильно, подчеркнув, что «полицейские — это люди, а не боксерские груши», и что электрошокеры предназначены для обеспечения безопасности офицеров и публики. Кэйн получил четыре месяца тюрьмы.

#WATCH | Nathan Caine refuses to cooperate with officers and threatens to throw a microwave at them, after they attended a report of an assault in @SWPCardiff on February 4th.



Despite a number of requests to put the oven down it was necessary to discharge a Taser. pic.twitter.com/lj05TItNqB — South Wales Police (@swpolice) March 5, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России полицейские убили мужчину, пытаясь разбудить его электрошокером.

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