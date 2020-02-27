В России полицейские убили мужчину, пытаясь разбудить его электрошокером

Мир

В российском Иркутске от сердечной недостаточности умер 24-летний парень, которого полицейские попытались разбудить в такси при помощи электрошокера. Ранее в Подмосковье полицейские до смерти избили отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау.

О гибели сына от удара электрошокером в социальных сетях писала его мать. По ее словам, Дмитрий возвращался из ночного клуба и, будучи выпившим, уснул в такси. Водитель, который не смог разбудить парня, попросил помощи у полицейских, которые решили устроить «побудку» при помощи электрошокера…

Женщина также рассказала, что двое уже бывших полицейских взяты под стражу на два месяца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд в Санкт-Петербурге приговорил бывшего участкового Сергея к пожизненному заключению за убийство нескольких человек ради их квартир.

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