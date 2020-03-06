Из желудка девочки удалили ком волос весом три килограмма (фото, видео)

Мир

В больнице индийского штата Уттар-Прадеш хирурги извлекли из желудка 15-летней девочки ком волос весом три килограмма — так называемый трихобезоар. Школьница по имени Шивани весила всего лишь 29 килограммов — значительно меньше, чем ее ровесницы. Как сообщает Newsflare, оказалось, что именно привычка есть волосы стала причиной проблем Шивани с пищеварением. Доктор Имран Али говорит, что Шивани глотала волосы с раннего детства.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России врачи извлекли из желудка 16-летней девушки полкило съеденных волос.

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