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Мир

Из желудка девочки удалили ком волос весом три килограмма (фото, видео)

10:48 6 марта 2020 625
Девочка в больничной палате
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В больнице индийского штата Уттар-Прадеш хирурги извлекли из желудка 15-летней девочки ком волос весом три килограмма — так называемый трихобезоар. Школьница по имени Шивани весила всего лишь 29 килограммов — значительно меньше, чем ее ровесницы. Как сообщает Newsflare, оказалось, что именно привычка есть волосы стала причиной проблем Шивани с пищеварением. Доктор Имран Али говорит, что Шивани глотала волосы с раннего детства.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России врачи извлекли из желудка 16-летней девушки полкило съеденных волос.

Читайте также: Врачи удалили из желудка восьмилетней девочки волосяной шар весом 1,5 килограмма.

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