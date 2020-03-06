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Жестокое избиение в женском UFC завершилось для проигравшей операцией (фото, видео)

11:46 6 марта 2020 78
Каролина Ковалькевич UFC
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Боец женского UFC 34-летняя Каролина Ковалькевич из Польши (на фото в заголовке) получила серьезные травмы в поединке против китаянки Ян Сяонань.

На протяжении всего боя соперница избивала Ковалькевич, которая за время выступлений в UFC выиграла 12 поединков и в шести проиграла, и судьи вполне закономерно единогласным решением отдали победу Сяонань.

После своего поражения Каролина записала видео, на котором отчетливо видны полученные ею повреждения. «Впервые после поединка я не могу сказать, что со мной все в порядке», — отметила спортсменка.

Как сообщает издание The Sun, полячку ожидает операция — ей вставят титановую пластину для пластики посттравматических дефектов и деформаций дна глазницы. Вполне возможно, что после хирургического вмешательства Ковалькевич придется завершить профессиональную бойцовскую карьеру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 112-килограммовому бойцу UFC порвали лицо во время поединка.

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Каролина Ковалькевич UFC

Жестокое избиение в женском UFC завершилось для проигравшей операцией (фото, видео)

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