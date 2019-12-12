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112-килограммовому бойцу UFC порвали лицо во время поединка (фото, видео 18+)
Неприятная ситуация произошла с бойцом UFC голландцем Алистаром Оверимом во время поединка с Жаирзиньо Розенструйком из Суринама на турнире в Вашингтоне.
В одном из эпизодов 39-летний Алистар, при росте 193 см имеющий вес 112 кг, пропустил сильнейший удар от соперника, в результате чего получил ужасное рассечение над губой с левой стороны.
Рефери, оценив состояние голландца, не позволил бойцам продолжить поединок, и присудил победу Розенструйку. Поражение для голландца обидно вдвойне, поскольку на момент остановки боя он вел по очкам в судейских записках.
После поединка Оверим был доставлен в больницу, где ему успешно зашили разорванную губу. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани, ссылаясь на представителей команды голландца.
Добавим, что Оверим — опытный боец, выступающий в смешанных единоборствах с 1999 года. Всего в октагоне провел 64 поединка, в которых одержал 38 побед и потерпел 15 поражений (еще в одном бою победителя определить не удалось).
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