- 13:28 Беременную киевлянку вылечили от рака щитовидной железы
- 13:18 Кому не удастся отдохнуть: гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака
- 13:14 Ядерное оружие в Крыму: стали известны секретные данные
- 12:55 Как отключить отопление: киевлянам предложили не переплачивать за тепло
- 12:40 Это конец: дипломат резко высказался о подаче воды в Крым
- 12:35 Некому отдавать долги: судебные приставы потеряли Анастасию Заворотнюк
- 12:26 В СБУ отреагировали на сенсацию о своей причастности к ликвидации террориста «Гиви»
- 12:23 Курс доллара снизился: надолго ли
- 12:15 «Веселая камасутра для малышей»: британку шокировала детская книжка в приемной врача
- 12:02 Пассажиров напугал взрыв в киевском метро: что произошло
- 11:58 В Украине на коронавирус проверяют девять человек
- 11:50 Первый заместитель Рябошапки решил уйти вместе с ним, — СМИ
«Веселая камасутра для малышей»: британку шокировала детская книжка в приемной врача (фото)
Британка Кэтрин Пек рассказала в соцсети Facebook о том, что они с ребенком отправились к врачу. Ожидая назначенного времени, женщина заметила на столике в приемной детскую книжку под названием «Мама снесла яйцо» и решила полистать ее вместе с дочкой. Оказывается, книжка в доступной форме рассказывала детям о сексе. Кэтрин была шокирована, увидев иллюстрации.
Пек опубликовала несколько страниц из книжки. Там были, среди прочего, показаны разные способы «соединения мамы и папы», которые изображались голыми в своеобразных позах — в виде клоунов, воздушных акробатов, летающими в ходе процесса на воздушных шариках и катающимися на скейте. «Веселая камасутра для малышей», — охарактеризовали ее Кэтрин и пользователи сети.
На одной из картинок были схематически изображены гениталии со стрелочкой от пениса к вагине и надписью — «Это подходит сюда». И объяснения: «У мамы есть яйца. Они у нее внутри животика», «У папы есть семена в стручке снаружи тела», «У папы также есть трубочка. Семена выходят из стручка отсюда. Трубочка входит в мамин животик через маленькую дырочку. И потом семена плывут, пользуясь хвостиками». Один из сперматозоидов становится победителем гонки. Остальные обиженно уплывают.
Имеется также изображение радостной рожающей женщины, из которой весело высовывается ребенок и вежливо приветствует родительницу: «Привет, мама!».
По словам британки ее восьмилетняя дочь Айла крайне заинтересовалась книгой, и у нее возникли «четыре миллиарда вопросов», на которые мама не была готова отвечать.
Мнения по поводу произведения разделились. Одни сочли это неприличным. Другие — прекрасным способом познакомить детей с человеческой физиологией. «Идеально все объясняется! Какая замечательная детская книга. Удивительный автор и даже еще лучший художник. Браво», — писали в комментариях.
«Можете прислать мне копию? Оказывается, я годами все делал неправильно», — написал кто-то в шутку.
Однако при этом многие, признавая полезность подобной литературы, раскритиковали врача, со стороны которого было опрометчиво оставлять такую книжку в местах общего доступа. Это может поставить в неудобное положение родителей, которые еще не планировали просвещать своих отпрысков в этих вопросах.
Читайте также: Девушка заказала через интернет сексуальное платье, а получила «розовый пакет для мусора».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт