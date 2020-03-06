«Веселая камасутра для малышей»: британку шокировала детская книжка в приемной врача (фото)

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Британка Кэтрин Пек рассказала в соцсети Facebook о том, что они с ребенком отправились к врачу. Ожидая назначенного времени, женщина заметила на столике в приемной детскую книжку под названием «Мама снесла яйцо» и решила полистать ее вместе с дочкой. Оказывается, книжка в доступной форме рассказывала детям о сексе. Кэтрин была шокирована, увидев иллюстрации.

Пек опубликовала несколько страниц из книжки. Там были, среди прочего, показаны разные способы «соединения мамы и папы», которые изображались голыми в своеобразных позах — в виде клоунов, воздушных акробатов, летающими в ходе процесса на воздушных шариках и катающимися на скейте. «Веселая камасутра для малышей», — охарактеризовали ее Кэтрин и пользователи сети.

На одной из картинок были схематически изображены гениталии со стрелочкой от пениса к вагине и надписью — «Это подходит сюда». И объяснения: «У мамы есть яйца. Они у нее внутри животика», «У папы есть семена в стручке снаружи тела», «У папы также есть трубочка. Семена выходят из стручка отсюда. Трубочка входит в мамин животик через маленькую дырочку. И потом семена плывут, пользуясь хвостиками». Один из сперматозоидов становится победителем гонки. Остальные обиженно уплывают.

Имеется также изображение радостной рожающей женщины, из которой весело высовывается ребенок и вежливо приветствует родительницу: «Привет, мама!».

По словам британки ее восьмилетняя дочь Айла крайне заинтересовалась книгой, и у нее возникли «четыре миллиарда вопросов», на которые мама не была готова отвечать.

Мнения по поводу произведения разделились. Одни сочли это неприличным. Другие — прекрасным способом познакомить детей с человеческой физиологией. «Идеально все объясняется! Какая замечательная детская книга. Удивительный автор и даже еще лучший художник. Браво», — писали в комментариях.

«Можете прислать мне копию? Оказывается, я годами все делал неправильно», — написал кто-то в шутку.

Однако при этом многие, признавая полезность подобной литературы, раскритиковали врача, со стороны которого было опрометчиво оставлять такую книжку в местах общего доступа. Это может поставить в неудобное положение родителей, которые еще не планировали просвещать своих отпрысков в этих вопросах.

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