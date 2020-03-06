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Девушка заказала через интернет сексуальное платье, а получила «розовый пакет для мусора» (фото)
Британка Лорен Томпсон поделилась в соцсети Twitter своей историей. Девушка заказала в магазине PrettyLittleThing сексуальное облегающее розовое платье из полиуретана британского размера 12 (что соответствует нашему 46-му). В нем она собиралась пойти на гламурное мероприятие в ближайшие выходные. Покупка обошлась ей в 25 фунтов (около 33 долларов).
Результат примерки Лорен выложила в своем аккаунте, вызвав истерический смех у пользователей сети. Платье из мятого материала висело на Томпсон мешком. И вовсе не «придавало привлекательности фигуре», как утверждалось на сайте.
«Оно выглядит, как пластиковый пакет для мусора, который окунули в краску», — писали комментаторы. Кому-то наряд напомнил сумку из магазина Ikea и даже сдувшийся детский бассейн.
Впрочем, некоторые покупательницы, ссылаясь на собственный опыт, советовали Лоран просто обменять платье на такое же, но меньше размером.
Пост собрал более 24 тысяч лайков.
Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», другая британка купила через интернет сексуальное платье и развеселила сеть результатом примерки.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...