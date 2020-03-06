Стиль жизни

Лунный календарь на неделю: когда сеять семена и идти в парикмахерскую

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 9 по 15 марта 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, стричься или идти в баню, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она составила лунную диету на март 2020 года.

9 марта

Символ дня: лестница

Характеристика: день всеобщей гармонии, которая будет царить как в мире, так и в душах людей. Чтобы ее не нарушить, нельзя допускать не только злых слов, но и плохих мыслей — они могут материализоваться.

Бизнес и финансы: от крупных финансовых операций лучше отказаться — велик риск убытков.

Личная жизнь: хорошее время для примирения с друзьями и любимыми людьми.

Здоровье: из-за риска кровотечений лучше отказаться от плановых хирургических операций.

Уход за внешностью: не стоит посещать парикмахерскую — любые манипуляции с волосами нанесут им вред.

Спорт: в зале необходимо отдать предпочтение йоге — она окажет благоприятное воздействие не только на тело, но и на дух.

Дом, сад, огород: не рекомендуется сеять семена на рассаду. Дома можно наводить чистоту — мыть полы и посуду, вытирать пыль, стирать.

10 марта

Символ дня: гроздь винограда

Характеристика: день, когда максимально сильной становится интуиция — она может подсказать правильный выход из любой ситуации.

Бизнес и финансы: хорошее время для начала новых профессиональных дел, особенно при наличии в них творческой составляющей. День также подходит для торговли и путешествий.

Личная жизнь: начавшийся в этот день роман станет стартом для долговременных и счастливых отношений.

Здоровье: велик риск инфекционных и вирусных заболеваний, при первых симптомах необходимо без промедления обратиться к врачу. Внимание также следует обратить на состояние эндокринной железы и почек.

Уход за внешностью: от стрижки в этот день лучше отказаться — она может не самым лучшим образом сказаться на состоянии волос.

Спорт: в зале показаны упражнения любой степени сложности.

Дом, сад, огород: можно сеять семена на рассаду. Домашними делами рекомендуется заниматься по мере необходимости.

11 марта

Символ дня: лед

Характеристика: энергетика дня стремится к нулю, поэтому людьми может овладеть лень и апатия — бороться с ними рекомендуется при помощи занятий спортом.

Бизнес и финансы: деловые переговоры необходимо перенести на другой день — собеседники, продемонстрировав наихудшие свои черты, не смогут найти общий язык ни при каких условиях.

Личная жизнь: общение с близкими людьми лучше заменить приятными занятиями — чтением, вязанием, живописью.

Здоровье: болезни этого дня длятся долго, но, к счастью, не дают серьезных осложнений.

Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами необходимо отказаться. Можно делать омолаживающие процедуры и принимать водные процедуры.

Спорт: в зале рекомендуются занятия любой степени сложности.

Дом, сад. огород: необходимо умерить полив рассады. Домашними делами нужно заниматься без особого энтузиазма.

12 марта

Символ дня: паук

Характеристика: главная опасность дня — стать жертвой манипуляций непорядочных людей. Особенно осторожно нужно относиться к новым знакомствам: человек, который поначалу покажется приятным и обаятельным, на деле окажется прямой противоположностью первому впечатлению о нем.

Бизнес и финансы: не стоит начинать новые дела — они вряд ли будут успешными.

Личная жизнь: от свиданий и встреч с друзьями следует отказаться — любая мелочь может спровоцировать конфликт.

Здоровье: стрессы могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

Уход за внешностью: стрижка и другие манипуляции с волосами не только улучшат внешний вид, но и продлят жизнь.

Спорт: повышенная физическая активность может привести к травмам, поэтому спортом нужно заниматься без энтузиазма.

Дом, сад, огород: в этот день можно заниматься любыми домашними делами.

13−14 марта

Символ дня: орел, парящий в вышине

Характеристика: двадцатый лунный день, растянувшись почти на двое суток, считается временем духовного преобразования. Многие проблемы, которые отравляли жизнь, решатся как будто сами собой.

Бизнес и финансы: возможна серьезная прибыль в виде премии, которую неожиданно выпишет начальство, или повышении зарплаты. День благоприятен для перехода на новую должность или новую работу.

Личная жизнь: хорошее время для свиданий и встреч с друзьями. Необходимо также посетить родственников, которых вы давно не видели, особенно это касается пожилых людей.

Здоровье: особого внимания потребуют позвоночник и глаза — нельзя допускать перенапряжение ни того, ни другого: не рекомендуется поднимать тяжести и долго сидеть за компьютером.

Уход за внешностью: поход в салон красоты лучше отложить на другой день.

Спорт: в зале лучше ограничиться йогой.

Дом, сад, огород: замечательный день для уборки в саду и работы по дому.

15 марта

Символ дня: колесница

Характеристика: замечательный день для добрых дел, которые со временем вернутся сторицей. Можно — и нужно! — помогать тем, кто в этом нуждается, и заниматься благотворительностью.

Бизнес и финансы: можно проводить деловые переговоры и отправляться в командировки.

Личная жизнь: позвонив давнему знакомому, к которому вы когда-то испытывали нежные чувства, вы дадите отношениям с ним второй шанс.

Здоровье: особого внимания потребует печень — как минимум, необходимо исключить все факторы, которые могут нанести ей вред: жирные продукты, чрезмерное употребление лекарств и алкоголь.

Уход за внешностью: показан массаж, контрастный душ и посещение бани. Удачное время для посещения салона красоты и изменения имиджа.

Спорт: в зале допустимы упражнения любой степени сложности.

Дом, сад, огород: хороший день для домашних хлопот.

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