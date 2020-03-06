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Лунный календарь на неделю: когда сеять семена и идти в парикмахерскую
О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 9 по 15 марта 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, стричься или идти в баню, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она составила лунную диету на март 2020 года.
9 марта
Символ дня: лестница
Характеристика: день всеобщей гармонии, которая будет царить как в мире, так и в душах людей. Чтобы ее не нарушить, нельзя допускать не только злых слов, но и плохих мыслей — они могут материализоваться.
Бизнес и финансы: от крупных финансовых операций лучше отказаться — велик риск убытков.
Личная жизнь: хорошее время для примирения с друзьями и любимыми людьми.
Здоровье: из-за риска кровотечений лучше отказаться от плановых хирургических операций.
Уход за внешностью: не стоит посещать парикмахерскую — любые манипуляции с волосами нанесут им вред.
Спорт: в зале необходимо отдать предпочтение йоге — она окажет благоприятное воздействие не только на тело, но и на дух.
Дом, сад, огород: не рекомендуется сеять семена на рассаду. Дома можно наводить чистоту — мыть полы и посуду, вытирать пыль, стирать.
10 марта
Символ дня: гроздь винограда
Характеристика: день, когда максимально сильной становится интуиция — она может подсказать правильный выход из любой ситуации.
Бизнес и финансы: хорошее время для начала новых профессиональных дел, особенно при наличии в них творческой составляющей. День также подходит для торговли и путешествий.
Личная жизнь: начавшийся в этот день роман станет стартом для долговременных и счастливых отношений.
Здоровье: велик риск инфекционных и вирусных заболеваний, при первых симптомах необходимо без промедления обратиться к врачу. Внимание также следует обратить на состояние эндокринной железы и почек.
Уход за внешностью: от стрижки в этот день лучше отказаться — она может не самым лучшим образом сказаться на состоянии волос.
Спорт: в зале показаны упражнения любой степени сложности.
Дом, сад, огород: можно сеять семена на рассаду. Домашними делами рекомендуется заниматься по мере необходимости.
11 марта
Символ дня: лед
Характеристика: энергетика дня стремится к нулю, поэтому людьми может овладеть лень и апатия — бороться с ними рекомендуется при помощи занятий спортом.
Бизнес и финансы: деловые переговоры необходимо перенести на другой день — собеседники, продемонстрировав наихудшие свои черты, не смогут найти общий язык ни при каких условиях.
Личная жизнь: общение с близкими людьми лучше заменить приятными занятиями — чтением, вязанием, живописью.
Здоровье: болезни этого дня длятся долго, но, к счастью, не дают серьезных осложнений.
Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами необходимо отказаться. Можно делать омолаживающие процедуры и принимать водные процедуры.
Спорт: в зале рекомендуются занятия любой степени сложности.
Дом, сад. огород: необходимо умерить полив рассады. Домашними делами нужно заниматься без особого энтузиазма.
12 марта
Символ дня: паук
Характеристика: главная опасность дня — стать жертвой манипуляций непорядочных людей. Особенно осторожно нужно относиться к новым знакомствам: человек, который поначалу покажется приятным и обаятельным, на деле окажется прямой противоположностью первому впечатлению о нем.
Бизнес и финансы: не стоит начинать новые дела — они вряд ли будут успешными.
Личная жизнь: от свиданий и встреч с друзьями следует отказаться — любая мелочь может спровоцировать конфликт.
Здоровье: стрессы могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.
Уход за внешностью: стрижка и другие манипуляции с волосами не только улучшат внешний вид, но и продлят жизнь.
Спорт: повышенная физическая активность может привести к травмам, поэтому спортом нужно заниматься без энтузиазма.
Дом, сад, огород: в этот день можно заниматься любыми домашними делами.
13−14 марта
Символ дня: орел, парящий в вышине
Характеристика: двадцатый лунный день, растянувшись почти на двое суток, считается временем духовного преобразования. Многие проблемы, которые отравляли жизнь, решатся как будто сами собой.
Бизнес и финансы: возможна серьезная прибыль в виде премии, которую неожиданно выпишет начальство, или повышении зарплаты. День благоприятен для перехода на новую должность или новую работу.
Личная жизнь: хорошее время для свиданий и встреч с друзьями. Необходимо также посетить родственников, которых вы давно не видели, особенно это касается пожилых людей.
Здоровье: особого внимания потребуют позвоночник и глаза — нельзя допускать перенапряжение ни того, ни другого: не рекомендуется поднимать тяжести и долго сидеть за компьютером.
Уход за внешностью: поход в салон красоты лучше отложить на другой день.
Спорт: в зале лучше ограничиться йогой.
Дом, сад, огород: замечательный день для уборки в саду и работы по дому.
15 марта
Символ дня: колесница
Характеристика: замечательный день для добрых дел, которые со временем вернутся сторицей. Можно — и нужно! — помогать тем, кто в этом нуждается, и заниматься благотворительностью.
Бизнес и финансы: можно проводить деловые переговоры и отправляться в командировки.
Личная жизнь: позвонив давнему знакомому, к которому вы когда-то испытывали нежные чувства, вы дадите отношениям с ним второй шанс.
Здоровье: особого внимания потребует печень — как минимум, необходимо исключить все факторы, которые могут нанести ей вред: жирные продукты, чрезмерное употребление лекарств и алкоголь.
Уход за внешностью: показан массаж, контрастный душ и посещение бани. Удачное время для посещения салона красоты и изменения имиджа.
Спорт: в зале допустимы упражнения любой степени сложности.
Дом, сад, огород: хороший день для домашних хлопот.
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