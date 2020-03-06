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"Евровидение" под угрозой: в Нидерландах скончалась жертва коронавируса

13:47 6 марта 2020 274
«Евровидение» под угрозой: в Нидерландах скончалась жертва коронавируса
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Нидерландах подтвердили первую смерть в результате инфицирования коронавирусом. С соответствующим заявлением выступило Министерство здравоохранения страны, сообщает местный ресурс NLTimes. Напомним, в Украине на коронавирус проверяют 9 человек, жертв пока нет.

Скончался 86-летний мужчина, живший в Роттердаме. Данных о том, где он мог заразиться, на данный момент нет.

По состоянию на окончание дня 5 марта в Нидерландах официально подтверждены 82 случая заболевания коронавирусом. Всего же за пределами Китая инфекция была выявлена у 2103 человек.

В мае в Роттердаме должен состояться песенный конкурс Евровидение-2020. Реагируя на пандемию коронавируса, в Европейском вещательном союзе (EBU) уже заявили о возможности замены города-хозяина конкурса.

Напомним, Украину не песенном конкурсе представит группа GО-A, которая впервые в истории «Евровидения» исполнит песню на украинском языке.

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