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"Евровидение" под угрозой: в Нидерландах скончалась жертва коронавируса
В Нидерландах подтвердили первую смерть в результате инфицирования коронавирусом. С соответствующим заявлением выступило Министерство здравоохранения страны, сообщает местный ресурс NLTimes. Напомним, в Украине на коронавирус проверяют 9 человек, жертв пока нет.
Скончался 86-летний мужчина, живший в Роттердаме. Данных о том, где он мог заразиться, на данный момент нет.
По состоянию на окончание дня 5 марта в Нидерландах официально подтверждены 82 случая заболевания коронавирусом. Всего же за пределами Китая инфекция была выявлена у 2103 человек.
В мае в Роттердаме должен состояться песенный конкурс Евровидение-2020. Реагируя на пандемию коронавируса, в Европейском вещательном союзе (EBU) уже заявили о возможности замены города-хозяина конкурса.
Напомним, Украину не песенном конкурсе представит группа GО-A, которая впервые в истории «Евровидения» исполнит песню на украинском языке.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…