Не хотела в зятья принца: сбежавшая жена правителя Дубая раскрыла главную причину побега

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Эмиратская принцесса Хайя, получившая в сентябре прошлого года дипломатическую должность в посольстве Иордании в Великобритании, раскрыла причину своего побега с деньгами и детьми от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

По словам принцессы, ее муж якобы планировал выдать их 11-летнюю дочь Джалилю замуж за наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.

В свою очередь, Мохаммед бин Рашид отверг заявления сбежавшей жены. По его словам, ни один из его детей не вступал в брак или не был помолвлен в таком возрасте.

«Не было никаких принудительных браков. Это не то, что этот отец делает со своими дочерьми в этом возрасте», — заявил правитель Дубая.

Напомним, что принцесса Хайя сбежала от супруга c детьми и 40 миллионами долларов в начале февраля прошлого года. Предполагалось, что женщина скрывается в Германии вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном, а также запросила там убежище.

Предполагалось, что она опасалась за свою безопасность после того, как узнала от телохранителя о судьбе шейхи Латифы, дочери Мохаммеда бин Рашида. Девушка пыталась сбежать из страны в марте 2018 года, но ее поймали. В СМИ появлялись сообщения, что ее могли пытать и держать взаперти, однако эта информация не была подтверждена.

Ранее «ФАКТЫ» писали о не менее романтической истории под Херсоном: там мать с восемью детьми сбежали от мужа-тирана, а сельсовет сразу выделил им жилье.

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