Мир

Была такой милашкой: священнослужитель женился на мужчине, приняв его за девушку

В Уганде продолжается начавшийся в январе суд над имамом, который по ошибке принял мужчину за женщину и женился на нем.

Об этом пишет Daily Mail.

Издание напоминает, что согласно утверждениям 27-летнего имама Мохаммеда Мутумбаы, он познакомился с 18-летней Шабуллой Набукирой в мечети. Когда он признался ей в любви, девушка предупредила, что не будет заниматься сексом до свадьбы. Чтобы жениться, священнослужителю пришлось заплатить ее родственникам калым. Он отдал за невесту две козы, два женских платья, два мешка сахара, пачку соли и Коран.

После свадьбы Шабулла объявила, что не может заниматься сексом из-за месячных. Жена имама никогда не раздевалась при муже, носила длинное женское платье до пят и не показывалась на улице без хиджаба. Она редко выходила из дома и целыми днями занималась хозяйством: готовила еду, стирала белье и делала другую работу по дому.

Через две недели Шабулла попыталась украсть у соседа телевизор и 300 тысяч угандийских шиллингов, но попалась. Ее арестовали и отправили в тюрьму. Во время обыска сотрудница полиции с удивлением обнаружила у подозреваемой мужские половые органы. При расследовании выяснилось, что в действительности Шабуллу зовут Ричард Тумушабе. По его признанию, он выдавал себя за женщину ради денег имама.

Имам уверяет, что не догадывался об этом. По его словам, он никогда не видел супругу без одежды, не занимался с ней сексом и действительно считал ее женщиной. Муэдзин из его мечети, видевший Тумушабе до разоблачения, подтверждает, что ошибиться было легко. «У него был такой милый ласковый голос и походка, как у женщины, — говорит он. — К тому же она всегда надевала гомеси (длинное платье) или хиджаб». Подозрения не возникли ни у его соседей, ни у родной тети Тумушабе, также не видевшей его в мужской одежде.

Несмотря на рассказы имама о том, что ошибся, местные власти арестовали его вместе с «женой» и обвинили в «противоестественной половой связи». После месяца в тюрьме они были освобождены под залог. Им грозит пожизненное заключение. Имам и «жена», на которых он женился, не понимая, что «она» была мужчиной, были обвинены в том, что они «идут против природы» в соответствии с законами Уганды против геев.

Представители мечети заявили, что они приостановили действия имама, несмотря на подтверждение того, что он вступил в брак, думая, что Набукира — женщина.

Главный имам мечети шейх Иса Бусуулва сказал, что отстранение необходимо, чтобы «сохранить целостность их веры».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Великобритании 21-летняя женщина прикидывалась невинным пареньком и изнасиловала четырех девочек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter