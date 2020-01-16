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Мир

Напрасно ждал секса 14 дней: жена проповедника оказалась мужчиной (фото)

1:24 16 января 2020 87
Свадьба
Инф. «ФАКТОВ»

В далекой африканской стране Уганда, где прошлым летом 32-летняя Лулу Джемиму была вынуждена выйти замуж за себя из-за упреков родни, произошел еще один «свадебный» инцидент.

Так, местный исламский проповедник Мухаммад Мутумба сочетался законным браком с девушкой по имени Шабулла Набукира и лишь спустя пару недель узнал, что его возлюбленная оказалась мужчиной.

Об этом пишет New Vision.

По словам Мутумбы, он встретил свою будущую жену в мечети и почти сразу же предложил ей выйти за него. Шабулла ответила согласием, и молодые быстро сыграли свадьбу.

Однако, когда дело дошло до выполнения супружеского долга, «молодая» заявила, что не может позволить мужу насладиться ее телом, пока не познакомит его со своей семьей.

«Мы посетили ее тетю, Нууру Набукира, жительницу деревни Китула в округе Ссиета Намуганга, где я заплатил за невесту по цене двух мешков сахара, двух коз, Корана и одежды», — рассказал позже Мутумба.

Но и это не помогло. По словам имама, добиться от жены интимной близости ему так и не удалось, поскольку она все время жаловалась на длительные месячные. «Моя жена говорила, что у нее длительные менструации, и я терпеливо ждал нашей первой брачной ночи», — сказал Мутумба.

Все раскрылось, когда супруга проповедника попалась на краже: «она» стащила у соседа телевизор, 300 тысяч угандийских шиллингов (примерно 81 доллар) и ношенные вещи.

Когда исламский священник приехал в участок вызволять жену, ему сообщили, что под паранджой скрывался аферист по имени Ричард Тумушамбе. Вместе с Тумушамбе полицейские арестовали и его «тетю», получившую за «невесту» выкуп.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой необычной свадьбе: год назад знаменитый британский певец Эд Ширан тайно женился на… хоккеистке Шерри Сиборн.

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