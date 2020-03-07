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Недалеко от Верховной Рады обнаружили человеческие останки: фото жуткой находки
В Киеве во время земельных работ в Мариинском парке коммунальщики нашли человеческие останки во время выкорчевывания пенька спиленного дерева недалеко от Памятника участникам январского восстания.
В этот момент в земле они увидели предметы, похожие на кости. В земле действительно лежал череп и другие кости, которые принадлежали человеку. Сколько кости пролежали в земле неизвестно, пишет Информатор.
Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в Харькове в районе Харьковского тракторного завода прохожие в снегу обнаружили человеческие останки. Они находились на улице 12 апреля на кругу троллейбуса № 3. По адресу выезжали патрульные и следственно-оперативная группа. Кому принадлежат останки пока неизвестно.
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