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Происшествия

Жуткая находка: возле остановки в Харькове обнаружили человеческий скелет (фото 18+)

11:11 6 февраля 2020 237
останки
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове в районе Харьковского тракторного завода прохожие в снегу обнаружили человеческие останки. В конце января в Киеве вблизи озера Солнечное нашли труп мужчины.

О страшной находке на улице 12 апреля на кругу троллейбуса № 3 сообщили Telegram-канале «Типичное ХТЗ», прикрепив фото.

Местное издание Vgorode пишет, что в полиции подтвердили находку.

«Сообщение о событии поступило в Индустриальный отдел полиции в 10:50 5 февраля. По адресу выезжали патрульные и следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины», — приводит издание сообщение полиции.

ВНИМАНИЕ: фото 18+

Ранее «ФАКТЫ сообщали, что на столичной Оболони в подвале дома на улице маршала Малиновского нашли тела троих мужчин. Ранее в Киеве на Подоле хозяева квартиры, которую они сдали в аренду на праздники, нашли в шкафу тела двух убитых девушек.

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