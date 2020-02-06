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Жуткая находка: возле остановки в Харькове обнаружили человеческий скелет (фото 18+)
В Харькове в районе Харьковского тракторного завода прохожие в снегу обнаружили человеческие останки. В конце января в Киеве вблизи озера Солнечное нашли труп мужчины.
О страшной находке на улице 12 апреля на кругу троллейбуса № 3 сообщили Telegram-канале «Типичное ХТЗ», прикрепив фото.
Местное издание Vgorode пишет, что в полиции подтвердили находку.
«Сообщение о событии поступило в Индустриальный отдел полиции в 10:50 5 февраля. По адресу выезжали патрульные и следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины», — приводит издание сообщение полиции.
ВНИМАНИЕ: фото 18+
Ранее «ФАКТЫ сообщали, что на столичной Оболони в подвале дома на улице маршала Малиновского нашли тела троих мужчин. Ранее в Киеве на Подоле хозяева квартиры, которую они сдали в аренду на праздники, нашли в шкафу тела двух убитых девушек.
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