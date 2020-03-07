Мир

В Китае обрушился отель: под завалами остаются люди (видео)

В Китае 70 человек находятся под завалами рухнувшего отеля для заражённых коронавирусом в провинции Фуцзянь. Об этом со ссылкой на китайские государственные СМИ сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Здание отеля обрушилось в провинции Фуцзянь на востоке Китая, из-под завалов удалось спасти 16 человек, сколько еще под обломками здания, пока неизвестно», — говорится в сообщении канала.

Гостиница рухнула в городе Цюаньчжоу. На первом этаже было много магазинов, сколько в отеле было постояльцев — пока неизвестно. Экстренные службы начали разбор завалов.

Как писали «ФАКТЫ», три года назад в пригороде Вэньчжоу на востоке Китая обрушились сразу три рядом стоявших жилых дома. Тогда многие люди погибли под завалами зданий.

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