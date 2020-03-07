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Происшествия

Под Киевом грузовик раздавил легковушку: эксклюзивные фото с места смертельного ДТП

20:03 7 марта 2020 236
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Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»

Жуткое ДТП случилось в субботу, 7 марта, около 17 часов под Киевом на Окружной дороге города Борисполя.

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Как рассказали «ФАКТАМ» очевидцы ДТП, грузовик Renault Magnum двигался со стороны Харькова в сторону Броваров (по главной дороге), а легковушка Peugeot выехала со второстепенной бориспольской улицы Беживка. Удар был такой силы, что оба автомобиля слетели с трассы.

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К сожалению тяжелый грузовик упал на легковушку и раздавил ее. Водитель легковушки и два ее пассажира скончались на месте от полученных травм.

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Сейчас полиция устанавливает все причины трагедии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП на трассе Киев- Харьков.

Фото специально для «ФАКТОВ» Василия ТАЛЬСКОГО

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