Под Киевом грузовик раздавил легковушку: эксклюзивные фото с места смертельного ДТП

Происшествия

Жуткое ДТП случилось в субботу, 7 марта, около 17 часов под Киевом на Окружной дороге города Борисполя.

Как рассказали «ФАКТАМ» очевидцы ДТП, грузовик Renault Magnum двигался со стороны Харькова в сторону Броваров (по главной дороге), а легковушка Peugeot выехала со второстепенной бориспольской улицы Беживка. Удар был такой силы, что оба автомобиля слетели с трассы.

К сожалению тяжелый грузовик упал на легковушку и раздавил ее. Водитель легковушки и два ее пассажира скончались на месте от полученных травм.

Сейчас полиция устанавливает все причины трагедии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП на трассе Киев- Харьков.

Фото специально для «ФАКТОВ» Василия ТАЛЬСКОГО

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