Украина

Оккупанты запустили по Керченскому мосту электричку в Анапу и сразу же оконфузились

В оккупированном Крыму 7 марта запустили рельсовый автобус из Керчи в российскую Анапу. Несмотря на пафосную церемонию и попытку подогреть интерес к событию концертом, результат был более чем скромный. В свой первый рейс трехвагонный состав отправился полупустым.

Из 600 мест была продана половина, причем многие места отдавались по льготной цене. Энтузиастов, готовых платить за билет полную стоимость — 439 рублей (160 грн), не нашлось достаточно, чтобы заполнить вагоны. Не стимулировал и тот факт, что поездка за 140 километров в рельсобусе занимает минимум два часа.

Многие и не скрывали, что пришли на вокзал не для того, чтобы куда то ехать, и вообще считают стоимость билета как минимум вдвое завышенной.

Не обошлось празднование и без конфуза. «Чиновник» из Керчи Сергей Бороздин не успел выйти из вагона, когда поезд тронулся и поехал в направлении Тамани. Водителю Бороздина пришлось на автомобиле догонять состав.

Напомним, США ввели санкции против российской компании «Гранд сервис экспресс», взявшейся за организацию пассажирских железнодорожных перевозок в аннексированном Крыму. А первые пассажиры поезда из Крыма в Санкт-Петербург внесены в базу «Чистилище» сайта «Миротворец».

Фото КРЫМский бандеровец/Twitter

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