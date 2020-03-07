- 22:30 Оккупанты запустили по Керченскому мосту электричку в Анапу и сразу же оконфузились
- 21:31 Зарезал жену и пытался выброситься из окна: неадекватный мужчина устроил переполох в центре Хмельницкого
- 21:09 В сети сообщили о серьезном взрыве на заводе в Запорожье: первые детали и видео с места ЧП
- 20:30 В Украину из-за коронавируса едет миссия ВОЗ
- 20:19 Ангелы-хранители: как правильно с ними общаться
- 20:16 Сборная Украины отпраздновала волевую победу в матче Кубка Дэвиса
- 20:03 Под Киевом грузовик раздавил легковушку: эксклюзивные фото с места смертельного ДТП
- 19:38 Президент на экспорт: психолог ярко описала Зеленского
- 19:15 Биатлон в Нове-Место: Украина сенсационно взяла «серебро» мужской эстафеты этапа Кубка мира
- 19:10 Нападение на полицейскую в киевской маршрутке: история получила продолжение
- 18:53 Гол именинника помог «Динамо» увезти победу из Александрии: видеообзор матча УПЛ
- 18:43 Из-за вспышки коронавируса Папа Римский будет проповедовать онлайн
Оккупанты запустили по Керченскому мосту электричку в Анапу и сразу же оконфузились
В оккупированном Крыму 7 марта запустили рельсовый автобус из Керчи в российскую Анапу. Несмотря на пафосную церемонию и попытку подогреть интерес к событию концертом, результат был более чем скромный. В свой первый рейс трехвагонный состав отправился полупустым.
Из 600 мест была продана половина, причем многие места отдавались по льготной цене. Энтузиастов, готовых платить за билет полную стоимость — 439 рублей (160 грн), не нашлось достаточно, чтобы заполнить вагоны. Не стимулировал и тот факт, что поездка за 140 километров в рельсобусе занимает минимум два часа.
Многие и не скрывали, что пришли на вокзал не для того, чтобы куда то ехать, и вообще считают стоимость билета как минимум вдвое завышенной.
Не обошлось празднование и без конфуза. «Чиновник» из Керчи Сергей Бороздин не успел выйти из вагона, когда поезд тронулся и поехал в направлении Тамани. Водителю Бороздина пришлось на автомобиле догонять состав.
Напомним, США ввели санкции против российской компании «Гранд сервис экспресс», взявшейся за организацию пассажирских железнодорожных перевозок в аннексированном Крыму. А первые пассажиры поезда из Крыма в Санкт-Петербург внесены в базу «Чистилище» сайта «Миротворец».
Фото КРЫМский бандеровец/Twitter
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..