- 09:55 Работа аэропорта в Днепре остановлена из-за смертельно опасной находки
- 09:37 Google отметил 8 марта "женским" дудлом
- 09:31 Шарлотта Лоуренс взбудоражила сеть слишком откровенным фото
- 09:11 Смертельные игры: подростковый челлендж «Проломи череп» дошел до Украины
- 08:59 В Одессе из-за коронавируса отменили бесплатные обеды для бездомных и малоимущих
- 08:30 Крымчанам — воду, а Донбассу — карантин: Зеленский меняет приоритеты?
- 08:29 Короткие поздравления с 8 Марта, красивые открытки, смс
- 08:24 В Японии бесследно пропал известный украинский спортсмен: что об этом известно
- 07:57 Зеленский пошутил о смертной казни в Украине: сеть не поняла юмора
- 07:03 Дождливое потепление: синоптики предупредили о погоде 8 марта
- 06:36 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.8 марта 2020
- 05:12 8 Марта: прикольные открытки и поздравления
Google отметил 8 марта "женским" дудлом
Самый популярный поисковик Google 8 марта посвятил свой новый дудл Международному женскому дню. Иллюстраторы создали анимацию, которая объединяет женщин по всему миру, не зависимо от поколения.
Эту многослойную мультипликационную бумажную мандалу создали нью-йоркские и лондонские приглашенные художники Джули Уилкинсон и Джоян Хорскрофт из Makerie Studio, а также мультипликаторами Марионом Уильямом и Дафной Уликинсон из DRASTIK GmbH.
Центральный слой мандалы, который имеет черно-белый цвет, отражает женщин всего мира в период с конца 1800-х по 1930-е годы среди рабочих движений. На втором слое изображены женщины 1950−1980-х годов, знаменательная эпоха после стремления к гендерному равенству и быстрых изменений в статус-кво.
Наконец, внешний слой символизирует женщин с 1990-х годов и до наших дней в контексте прогресса, достигнутого за более чем 100-летнее движение за права женщин. Это отдает дань уважения разрушению барьеров от прежних культурных и гендерных ролей, поскольку женщины продолжают подвергать сомнению, исправлять и переосмысливать идеи о роли, которую женщины играют в обществе.
Поскольку современные женщины стоят на плечах тех, кто воевал и приносил жертвы в прошлых поколениях, они также несут наследие этого движения вперед.
Ранее «ФАКТЫ» собрали короткие поздравления, которые подарят женщинам хорошее настроение.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»