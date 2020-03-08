Google отметил 8 марта "женским" дудлом

Мир

Самый популярный поисковик Google 8 марта посвятил свой новый дудл Международному женскому дню. Иллюстраторы создали анимацию, которая объединяет женщин по всему миру, не зависимо от поколения.

Эту многослойную мультипликационную бумажную мандалу создали нью-йоркские и лондонские приглашенные художники Джули Уилкинсон и Джоян Хорскрофт из Makerie Studio, а также мультипликаторами Марионом Уильямом и Дафной Уликинсон из DRASTIK GmbH.

Центральный слой мандалы, который имеет черно-белый цвет, отражает женщин всего мира в период с конца 1800-х по 1930-е годы среди рабочих движений. На втором слое изображены женщины 1950−1980-х годов, знаменательная эпоха после стремления к гендерному равенству и быстрых изменений в статус-кво.

Наконец, внешний слой символизирует женщин с 1990-х годов и до наших дней в контексте прогресса, достигнутого за более чем 100-летнее движение за права женщин. Это отдает дань уважения разрушению барьеров от прежних культурных и гендерных ролей, поскольку женщины продолжают подвергать сомнению, исправлять и переосмысливать идеи о роли, которую женщины играют в обществе.

Поскольку современные женщины стоят на плечах тех, кто воевал и приносил жертвы в прошлых поколениях, они также несут наследие этого движения вперед.

Ранее «ФАКТЫ» собрали короткие поздравления, которые подарят женщинам хорошее настроение.

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