Короткие поздравления с 8 Марта, красивые открытки, смс

Общество и люди

Чтобы успеть поздравить всех знакомых женщин с 8 Марта, воспользуйтесь смс.

«ФАКТЫ» собрали короткие поздравления, которые подарят женщинам хорошее настроение.

С праздником весенним!

С днем 8 Марта!

Пусть здоровье будет

Лучшим из подарков!

Пожелаю счастья,

Молодости вечной,

И шагать по жизни

Бодро и беспечно!

***

Пусть сбываются мечты

В день тепла и красоты,

Принесет вам жизнь подарки.

С Женским днем 8 Марта!

***

Желаю в день 8 Марта

Самых прекрасных теплых слов,

Сюрпризов, радости, подарков

И замечательных цветов.

***

8 Марта — чудный день!

Пускай мечты сбываются,

Удача, счастье и любовь

Тебе пусть улыбаются.

***

Милые женщины!

Будьте любимыми,

Нежными, яркими,

Очень красивыми!

Вы — настоящие, невероятные,

Хочется много дарить вам приятного!

***

Пришла весна, растаял снег.

Желаю быть счастливей всех

И поздравляю с Женским днем.

Пусть только радость будет в нём!

***

Пусть с нежной веточкой мимозы

Весна к Вам ступит на порог

И в Женский день, 8 Марта,

Подарит радость и восторг!

***

С 8 Марта! Пускай улыбка всегда будет на лице, глаза сияют от счастья, в душе цветет весна, а в сердце живет любовь!

***

Пусть каждый день будет как 8 Марта: комплименты, восторги, подарки, цветы и любовь. С праздником!

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