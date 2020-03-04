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Короткие поздравления с 8 Марта, красивые открытки, смс
Чтобы успеть поздравить всех знакомых женщин с 8 Марта, воспользуйтесь смс.
«ФАКТЫ» собрали короткие поздравления, которые подарят женщинам хорошее настроение.
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С праздником весенним!
С днем 8 Марта!
Пусть здоровье будет
Лучшим из подарков!
Пожелаю счастья,
Молодости вечной,
И шагать по жизни
Бодро и беспечно!
***
Пусть сбываются мечты
В день тепла и красоты,
Принесет вам жизнь подарки.
С Женским днем 8 Марта!
***
Желаю в день 8 Марта
Самых прекрасных теплых слов,
Сюрпризов, радости, подарков
И замечательных цветов.
***
8 Марта — чудный день!
Пускай мечты сбываются,
Удача, счастье и любовь
Тебе пусть улыбаются.
***
Милые женщины!
Будьте любимыми,
Нежными, яркими,
Очень красивыми!
Вы — настоящие, невероятные,
Хочется много дарить вам приятного!
***
Пришла весна, растаял снег.
Желаю быть счастливей всех
И поздравляю с Женским днем.
Пусть только радость будет в нём!
***
Пусть с нежной веточкой мимозы
Весна к Вам ступит на порог
И в Женский день, 8 Марта,
Подарит радость и восторг!
***
С 8 Марта! Пускай улыбка всегда будет на лице, глаза сияют от счастья, в душе цветет весна, а в сердце живет любовь!
***
Пусть каждый день будет как 8 Марта: комплименты, восторги, подарки, цветы и любовь. С праздником!
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– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.