Адесанья – Ромеро: видео чемпионского боя UFC

Спорт

В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena в рамках турнира UFC 248 прошел бой за титул чемпиона мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между обладателем пояса новозеландцем нигерийского происхождения Исраэлем Адесаньей (19 побед, 14 из них — нокаутом) и кубинцем Йоэлем Ромеро (13 побед, 11 из них — нокаутом, 5 поражений).

Несмотря на почтенный, как для бойца возраст, 42-летний кубинец смог дать конкурентный бой Исраэлю, который младше его на целых 12 лет. Адесанья не форсировал события, порой даже уходил от открытого обменами ударами, и по итогам пяти раундов одержал победу единогласным решением судей, продолжив свою победную серию в UFC и защитив свой чемпионский титул.

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