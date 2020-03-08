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Адесанья – Ромеро: видео чемпионского боя UFC
В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena в рамках турнира UFC 248 прошел бой за титул чемпиона мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между обладателем пояса новозеландцем нигерийского происхождения Исраэлем Адесаньей (19 побед, 14 из них — нокаутом) и кубинцем Йоэлем Ромеро (13 побед, 11 из них — нокаутом, 5 поражений).
Несмотря на почтенный, как для бойца возраст, 42-летний кубинец смог дать конкурентный бой Исраэлю, который младше его на целых 12 лет. Адесанья не форсировал события, порой даже уходил от открытого обменами ударами, и по итогам пяти раундов одержал победу единогласным решением судей, продолжив свою победную серию в UFC и защитив свой чемпионский титул.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабибу неинтересен бой-реванш с Макгрегором даже за 100 млн долларов.
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?