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Спорт

«Неинтересно»: Хабиб высказался о бое-реванше с Макгрегором (фото)

20:17 3 февраля 2020 34
Хабиб Нурмагомедов
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Непобедимый россиянин Хабиб Нурмагомедов (28 побед), владеющий чемпионским поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, ответил на слова президента UFC Дэйны Уайта о бое-реванше между Хабибом и ирландцем Конором Макгрегором.

«Мне неинтересен реванш с Конором. Если предложат 100 миллионов долларов? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги. А мне зачем 100 миллионов за то, чтобы я его еще раз побил?» — отметил боец на пресс-конференции, состоявшейся в Махачкале.

Хабиб больше не хочет бить Конора Макгрегора

Напомним, что босс UFC не только подтвердил возможность проведения реванша между Хабибом и Макгрегором, в случае победы россиянина над Тони Фергюсоном 18 апреля в Бруклине, но и назвал ориентировочные сроки — по его словам, бой должен состояться осенью 2020-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый боксер Флойд Мейвезер хочет провести бои с Макгрегором и Хабибом.

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