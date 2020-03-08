24.65 / 25.00 27.66 / 28.28
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине уменьшилось число выступающих за отмену празднования 8 Марта

13:28 8 марта 2020 17
цветы
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине по-прежнему мало тех, кто категорически не воспринимает праздник 8 Марта и требует его отмены. В то же время растет категория тех, кто, не дожидаясь распоряжений сверху, не празднует женский день. Это показал опрос, проведенный перед 8 Марта социологической группой «Рейтинг».

Отмечать 8 Марта намерены 77% опрошенных. 19% праздновать не будут. В 2012 году эти категории соотносились как 86% к 14%. Как отмечают социологи, проигнорирует праздник самая юная категория и самая старшая возрастная группа.

Также интервьюеры обратили внимание, что мужчины более активно настроились отмечать женский день, чем собственно женщины. К празднику приготовились 79% мужчин и 76% представительниц прекрасного пола.

Согласно последнему опросу отменить праздник 8 Марта предлагают 9%. Подавляющее большинство опрошенных (87%) инициативу не поддерживают.

Опрос проводился среди взрослого населения Украины, опрошены 2000 человек, погрешность исследования не превышает 2,2%.

Напомним, ранее в Украине выдвигались инициативы оставить 8 Марта праздником, но отменить выходной день. Также предлагалось сместить акценты и ввести в календарь выходной в День семьи.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

8 Марта

8 Марта: прикольные открытки и поздравления

8 Марта

Короткие поздравления с 8 Марта, красивые открытки, смс

С 8 Марта

С 8 Марта: поздравления маме, бабушке, сестре и другим родственницам

С 8 Марта

8 Марта: красивые поздравления коллегам и праздничные открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер