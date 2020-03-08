В Украине уменьшилось число выступающих за отмену празднования 8 Марта

Украина

В Украине по-прежнему мало тех, кто категорически не воспринимает праздник 8 Марта и требует его отмены. В то же время растет категория тех, кто, не дожидаясь распоряжений сверху, не празднует женский день. Это показал опрос, проведенный перед 8 Марта социологической группой «Рейтинг».

Отмечать 8 Марта намерены 77% опрошенных. 19% праздновать не будут. В 2012 году эти категории соотносились как 86% к 14%. Как отмечают социологи, проигнорирует праздник самая юная категория и самая старшая возрастная группа.

Также интервьюеры обратили внимание, что мужчины более активно настроились отмечать женский день, чем собственно женщины. К празднику приготовились 79% мужчин и 76% представительниц прекрасного пола.

Согласно последнему опросу отменить праздник 8 Марта предлагают 9%. Подавляющее большинство опрошенных (87%) инициативу не поддерживают.

Опрос проводился среди взрослого населения Украины, опрошены 2000 человек, погрешность исследования не превышает 2,2%.

Напомним, ранее в Украине выдвигались инициативы оставить 8 Марта праздником, но отменить выходной день. Также предлагалось сместить акценты и ввести в календарь выходной в День семьи.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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