Возле знаменитой египетской пирамиды произошла страшная трагедия

Мир

В Египте человек погиб после падения со знаменитой пирамиды Хефрена в Гизе. Напомним, в этом сезоне Египет решил упростить жизнь туристам, введя особый тип въездной визы.

Высота падения составила 100 метров при общей высоте сооружения 130 метров, сообщает El-balad.

Причины ЧП выясняются, однако уже появилась версия о том, что это могло быть самоубийство, ведь до рокового шага мужчину в течение 12 часов просили сойти с пирамиды.

Также известно, что 7 марта турист посетил вечеринку, которая проходила недалеко от пирамиды.

Напомним, Египет входит в число самых посещаемых украинскими туристами.



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