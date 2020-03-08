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Возле знаменитой египетской пирамиды произошла страшная трагедия

15:15 8 марта 2020 335
Возле знаменитой египетской пирамиды произошла страшная трагедия
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Египте человек погиб после падения со знаменитой пирамиды Хефрена в Гизе. Напомним, в этом сезоне Египет решил упростить жизнь туристам, введя особый тип въездной визы.

Высота падения составила 100 метров при общей высоте сооружения 130 метров, сообщает El-balad.

Причины ЧП выясняются, однако уже появилась версия о том, что это могло быть самоубийство, ведь до рокового шага мужчину в течение 12 часов просили сойти с пирамиды.

Также известно, что 7 марта турист посетил вечеринку, которая проходила недалеко от пирамиды.

Напомним, Египет входит в число самых посещаемых украинскими туристами.

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