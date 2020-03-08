Происшествия

Международный аэропорт «Днепропетровск» возобновил свою работу после того, как его работу приостанавливали из-за найденных боеприпасов времен немецко-советской войны. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Так, спасатели изъяли с территории аэропорта пять авиационных бомб SC-10. Работы по изъятию старых боеприпасов начали еще 7 марта и закончили в 8 марта ближе к 11:00.

В 12:10 аэропорт Днепра открыли для взлета и посадки рейсов. Около 14:30 пиротехники ГСЧС уничтожили старые боеприпасы — их взорвали под контролем специалистов в безопасном месте.

Как писали «ФАКТЫ», пять авиабомб обнаружили во время земляных работ на территории заправочной станции аэропорта. С 09.00 воскресенья аэропорт закрывали для приема и взлета рейсов. Из 150-метровой зоны, где были найдены снаряды, провели эвакуацию персонала (терминал в зону эвакуации не попал).

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