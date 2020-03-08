Работа аэропорта в Днепре остановлена из-за смертельно опасной находки (фото)

Происшествия

В Днепре на территории международного аэропорта обнаружили две старые авиабомбы. На боеприпасы времен Второй мировой войны наткнулись рабочие, когда копали траншею в районе аэропортовой заправки.

Спасатели подтвердили, что найденные снаряды — это фугасные бомбы SC-10. Сразу извлекать находку на поверхность не рискнули, опасаясь, что рядом могут находиться и другие взрывоопасные предметы. Работы продолжатся в течение воскресенья, 8 марта.

Место, где выявили снаряды, оградила и взяла под контроль пожарная служба аэропорта. Сам аэропорт «Днепропетровск» сейчас выполняет рейсы в штатном режиме, вылеты осуществляются по графику.

Напомним, неразорвавшиеся авиабомбы, пролежавшие со времен Второй мировой войны, были обнаружены в аэропорту Лондона, а также поблизости от опоры Крымского моста.

Фото dsns.gov.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter