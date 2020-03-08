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"Обычная столичная маршрутка": в Киеве микроавтобус с пассажирами на ходу потерял колесо (видео)

19:51 8 марта 2020 157
«Обычная столичная маршрутка»: в Киеве микроавтобус с пассажирами на ходу потерял колесо (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Праздничный день 8 марта едва не был испорчен трагедией для десятка пассажиров маршрутного автобуса, двигавшегося по улице Щербаковская в Шевченковском районе столицы. У транспортного средства прямо на ходу оторвалось колесо. Аналогичный инцидент произошел в октябре на проспекте Героев Сталинграда.

Как сообщили очевидцы в паблике «Киев Оперативный», общественный транспорт с людьми какое-то время продолжил движение без одного колеса.

«Ничего удивительного — обычные столичные маршрутки, за которых не отвечает никто. Все просто держится на честном слове», — прокомментировал видео его автор.

Напомним, киевские маршрутки действительно часто попадают в ДТП, порой серьезно калеча своих пассажиров.

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