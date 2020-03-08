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Все ближе к Киеву: на коронавирус проверяют пациентку в Житомире
В Житомирскую городскую больницу № 1 госпитализировали женщину из города Овруч, у которой подозревают коронавирус. Известно, что в январе пациентка вернулась из охваченной эпидемией Италии.
В комментарии УНИАН представители областной администрации сообщили, что женщина сама заметила у себя признаки гриппа и самостоятельно обратилась к врачам.
«Она сама позвонила к врачам, они и отвезли пациентку в Житомирскую городскую больницу № 1, которая определена госпитальной базой. Там ей провели вирусологические анализы. Чтобы снять подозрение инфицирования коронавирусом, биоматериал женщины сейчас изучают», — сообщили в администрации.
В настоящее время состояние пациентки оценивается как стабильное, у нее нет даже повышенной температуры.
Напомним, в Украине подтвержден лишь один случай коронавируса — в Черновцах. Жена пациента выступила с тревожным заявлением.
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