Украина

Все ближе к Киеву: на коронавирус проверяют пациентку в Житомире

В Житомирскую городскую больницу № 1 госпитализировали женщину из города Овруч, у которой подозревают коронавирус. Известно, что в январе пациентка вернулась из охваченной эпидемией Италии.

В комментарии УНИАН представители областной администрации сообщили, что женщина сама заметила у себя признаки гриппа и самостоятельно обратилась к врачам.

«Она сама позвонила к врачам, они и отвезли пациентку в Житомирскую городскую больницу № 1, которая определена госпитальной базой. Там ей провели вирусологические анализы. Чтобы снять подозрение инфицирования коронавирусом, биоматериал женщины сейчас изучают», — сообщили в администрации.

В настоящее время состояние пациентки оценивается как стабильное, у нее нет даже повышенной температуры.

Напомним, в Украине подтвержден лишь один случай коронавируса — в Черновцах. Жена пациента выступила с тревожным заявлением.



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