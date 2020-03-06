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Голос очень ослаблен: жена зараженного коронавирусом украинца сделала тревожное заявление
Житель Черновцов, у которого подтвержден коронавирус, находится в больнице под капельницей. Об этом заявила жена больного, отметив, что мужчине стало хуже, чем два дня назад. Вероятно, уже начался воспалительный процесс. Ему сделали флюорографию. Голос больного ослаблен. По мнению жены, возникает ощущение, что состояние мужчины не улучшается, а ухудшается.
Такую информацию женщина, которая находится в обсервации и постоянно поддерживает с мужем телефонную связь, рассказала ТСН.
Женщина просит показать, как лечат мужа.
По информации медиков, состояние больного стабильное, не ухудшилось, но симптоматика сохраняется. Температура то повышается, то падает.
Напомним, в Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали шесть человек. Официально диагноз подтвержден только у этого 38-летнего мужчины, который вернулся из Италии.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Черновцах наказали местную жительницу, которая распространяла ложные слухи о коронавирусе.
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