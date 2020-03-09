Мир

Накачивал наркотиками и вступал в половую связь: в США разгорается секс-скандал вокруг хирурга-насильника

В США, где мать обезглавила пятилетнюю дочь, решив, что это ее клон, в понедельник, 9 марта, в городе Толедо состоится суд над пластическим хирургом Манишем Гуптой, который вкалывал девушкам транквилизатор и насиловал их, когда они теряли сознание.

Об этом пишет издание The Blade.

Сколько клиенток стали жертвой врача, неизвестно. Большинство не стало заявлять в полицию о произошедшем, а лишь поделились своими историями в Сети.

Сообщается, что в январе прошлого года полицию обратилась проститутка, которая заявила, что согласилась на оральный секс с доктором Гуптой, но возражала против того, чтобы он делал видео или фотографировал их встречу каким-либо образом.

Но после этого, считает потерпевшая, «ее накачали наркотиками до бессознательного состояния» и вступали в половой контакт без ее согласия, пока она спала.

Так как у жертвы хирурга был знакомый анестезиолог, он провел тест на наркотики, который показал наличие в организме эскортницы транквилизатора, известного как бензодиазепин.

После встречи с доктором Гуптой женщина проверила сайты онлайн-знакомств и обнаружила аналогичные обвинения, которые были высказаны о нем другими женщинами, и подала заявление правоохранителям.

30 декабря 2019 года ФБР получило ордер на обыск дома у доктора и выявила пять различных видеофильмов о том, как Гупта участвует в сексуальных актах с четырьмя разными женщинами без сознания.

В прошлую пятницу Маниш Гупта, 49 лет, был арестован в пятницу агентом ФБР по обвинению в незаконном распределении контролируемых веществ, сексуальном надругательстве при отягчающих обстоятельствах и торговле людьми.

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале в РФ, где анестезиолог изнасиловал пациентку после пластики груди, а потом принес ей в качестве утешения шоколадку.

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