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Страшная трагедия в США: мать обезглавила пятилетнюю дочь, решив, что это ее клон
В США, где продолжают ликвидировать последствия ужасного удара торнадо, закончился судебный процесс над жительницей штата Техас, которая получила пожизненный срок за убийство маленькой дочери.
Сообщается, что 27-летняя Кристл Консепсьон Виллануева обезглавила пятилетнюю девочку и расправилась с тестем в 2017 году, пишет Fort Worth Star Telegram.
В службу спасения позвонил тесть женщины и заявил, что она воткнула ему в спину нож, но ему удалось выбежать из дома.
Затем в полицию позвонила сама убийца, которая сообщила, что убила дочь, «которая просила хлопья».
Прибывшая на место трагедии полиция обнаружила труп девочки нашли в спальне. Выяснилось, что мать находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
После зверского убийства женщина заявила, что дочь и тесть «были заменены клонами, поэтому она должна была их убить, чтобы вернуть настоящих членов своей семьи».
Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии, которая произошла в прошлом году в Ровно: 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь ударом ножом в шею. Мать-убийца находилась на психиатрическом учете.
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