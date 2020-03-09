«Соски обвисли!»: Кира Найтли пояснила, почему не хочет больше сниматься обнаженной

Шоу-бизнес

Родившая в сентябре второго ребенка актриса Кира Найтли заявила, что в будущем вряд ли будет когда-либо сниматься обнаженной.

«Соски обвисли!» — со смехом ответила она на просьбу представителей The Financial Time назвать причину такого своего решения.

Впрочем, звезда тут же ответила на вопрос об эротических фотосессиях серьезно. По словам актрисы, после родов она уже не считает, что должна показывать свое обнаженное тело, пишет «Стархит».

И дело не в том, что Найтли стесняется своей фигуры и не может привести себя в форму, просто она почувствовала, что ей уже за тридцать и время обнажения осталось позади, тем более, что у нее растут две дочки, которые вряд ли оценят такие поступки мамы.

Более того, контракт телезвезды теперь четко указывает, какие именно части тела актриса может показать публике, а какие останутся под одеждой.

Поэтому 34-летняя Кира Найтли теперь будет сама подбирать дублеров, которые снимутся за нее в обнаженных сценах.

К примеру, в фильме «Последствия», в котором знаменитость сыграла главную роль, актриса уже прибегла к услугам двойника. По сценарию, в одном из эпизодов от звезды требовалось принять участие в постельной сцене с актером Александром Скарсгардом.

«Это был мой выбор обратиться к дублеру. Это идеальное решение и очень интересный процесс. Это как будто я, но лучше. У нее красивое тело, поэтому она может сделать это за меня. Мне остается лишь оценить сходство и одобрить окончательный выбор», — призналась Кира.

Как известно, Кира Найтли замужем за участником рок-группы Klaxons Джеймсом Райтоном. Пара поженилась в 2013 году. Через два года после торжества у возлюбленных родилась дочь Эди. А в прошлом году супруги вновь стали родителями — на свет появилась девочка Делайла.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном таланте Киры Найтли: в эфире развлекательного американского телешоу The Tonight Show она великолепно сыграла хит Despacito на… своих собственных зубах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter