В Киеве затопило парковку с десятками авто (фото)

Происшествия

В Киеве иногда даже незначительный дождь приводит к настоящим катастрофам. В этом имели возможность убедиться водители, оставившие свои авто на стоянке по улице Пулюя в Соломенском районе.

«Не доброе утро выдалось на улице Пулюя 1…», — написал автор снимков, выложенных в паблике Киев Автомобильный".

Видно, что в некоторых авто вода зашла даже в салон, а ошарашенные водители не знают, что им делать.

Скорее всего, причиной ЧП стала неисправность ливнестоков, хотя в последнее время в с столице подобные потопы провоцируют аварии на теплотрассах.



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