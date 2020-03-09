Мир

Путин доигрался: почему нефть так резко дешевеет и что будет дальше

Цены на нефть на мировом рынке стремительно падают. Темпы падения оказались самыми высокими после 1991 года, когда шла война в Персидском заливе. И прогнозы экспертов — самые неутешительные. Больше всего страдает в этой ситуации экономика России. Ни для кого не секрет, что курс российского рубля прямо связан с ценами на нефть. Нынешняя ситуация это доказала лишний раз. Рубль уже рухнул до отметки 75 рублей за американский доллар.

Самое парадоксальное, что в происходящем виновата сама Россия! Москва отказалась продлевать соглашение со странами ОПЕК, действовавшее на протяжении последних трех лет. Договор, известный как ОПЕК+, регулировал объемы добычи нефти ОПЕК и Россией, что позволяло поддерживать цену нефтепродуктов относительно высокой, начиная с 2017 года.

И вот в пятницу, 6 марта, переговоры по ОПЕК+ неожиданно для всех завершились провалом. Российская делегация уперлась на ровном месте, отказавшись от условия, выдвинутого Саудовской Аравией. Эр-Рияд настаивал на очередном сокращении объемов добычи нефти в условиях падения спроса в связи с эпидемией коронавируса.

В итоге март — это последний месяц действия ОПЕК+. С 1 апреля ни одна из стран, участвующих в сделке, более не обязана сдерживать объемы добычи нефти.

Американское агентство Bloomberg уверено, что за срывом договора стоит глава «Роснефти» Игорь Сечин. Его близость к президенту России Владимиру Путину ни для кого не секрет. По данным агентства Reuters, еще в декабре 2018 года Сечин направил Путину письмо, в котором назвал договор ОПЕК+ стратегической угрозой, играющей на руку США. Имеется в виду добыча сланцевой нефти, которая активно осуществляется американскими компаниями. США не участвуют в сделке с ОПЕК.

Теперь The Bell более детально приводит позицию главы «Роснефти»: «Вот сейчас мы им покажем! Они при текущей цене активно вкладывают в свою сланцевую нефть, но ее добыча при цене ниже 40 долларов едва ли целесообразна, а „Роснефть“ может позволить себе такое падение…»

Предположение Bloomberg и The Bell подтверждается официальным заявлением пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева: «Все объемы нефти, которые выбывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти. Кроме США есть и другие страны, которые находятся за периметром соглашения ОПЕК и готовы наращивать нефтедобычу, поэтому, с точки зрения интересов России, эта сделка просто лишена смысла».

Далее Леонтьев обвинил Саудовскую Аравию в непартнерском поведении. Он подчеркнул, что ОПЕК+ можно было продлить, если бы Эр-Рияд пошел на компромисс, то есть не настаивал бы на новом сокращении объемов добычи нефти. «Но то предложение, которое было сделано, не было партнерским. Партнерское соглашение всегда подразумевает компромисс», — подчеркнул пресс-секретарь «Роснефти».

Предполагается, что именно аргумент Сечина о «стратегической угрозе» стал решающим для Путина, который на протяжении последних шести лет, начиная с аннексии Крыма, открыто пренебрегает экономическими интересами России в угоду именно «стратегическим» амбициям.

Совладелец российской нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун, узнав о провале переговоров по ОПЕК+, заявил The Bell: «Это очень неожиданное, нерациональное, мягко говоря, решение. Пребываю в легком шоке…» Федун тут же оценил потери России. Они составят от 100 до 150 миллионов долларов в сутки!

Бизнесмен не взял эти цифры с потолка. Они складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель (в лучшем случае) при объеме российского экспорта в 5 миллионов баррелей в день.

По мнению Федуна, никакое наращивание добычи нефти с 1 апреля не в состоянии компенсировать будущие потери.

Подчеркиваем, совладелец «Лукойла» основывается в своих расчетах на цене 40 долларов за баррель. Аналитик IHS Markit Роджер Диван настроен куда более пессимистично. Он допускает, что цена на нефть может опуститься до минимума за последние 20 лет. Рекорд был установлен в 2001 году, когда за баррель давали 17,5 доллара!

По мнению аналитика Rystar Energy Бьорнара Тонхаугена, Россия «создает один из самых тяжелых ценовых кризисов в истории рынка нефти» своим решением выйти из сделки с ОПЕК. Журнал Forbes приводит прогноз финансовых аналитиков, которые допускают, что дальнейшее снижение цен на нефть быстро ослабит российский рубль. За доллар уже в апреле будут давать 80 и даже 90 рублей.

Более конкретные выкладки приводит старший аналитик по финансовым рынкам «Райффайзенбанка» Денис Порывай: «В апреле давление на рубль усилится. Если нефть опустится ниже 40 долларов за баррель, то курс доллара будет выше 75 рублей. При цене 30 долларов за баррель российская валюта упадет до 80 рублей за доллар».

По состоянию на утро 9 марта нефть марки Brent упала в цене до уровня 33,3 доллара за баррель.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter