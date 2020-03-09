«Вольфсбург» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы

Спорт

В четверг, 12 марта, в Вольсбурге на стадионе «Вольфсбург Арена» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между местным «Вольфсбургом» и донецким «Шахтером».

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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ВОЛЬФСБУРГ» — «ШАХТЕР» НА САЙТЕ «ФАКТОВ»

Ведущие украинские и зарубежные букмекеры отдают в предстоящем поединке преимущество хозяевам, а вот в борьбе за выход в четвертьфинал, по их прогнозам, больше шансов все же у «горняков».

«Фаворит Спорт»: победа «Вольфсбурга» — 2,16, ничья — 3,35, победа «Шахтера» — 3,45. Проход «Вольфсбурга» — 1,98, проход «Шахтера» — 1,84.

«Париматч»: победа «Вольфсбурга» — 2,14, ничья — 3,40, победа «Шахтера» — 3,50. Проход «Вольфсбурга» — 1,95, проход «Шахтера» — 1,85.

«Марафон»: победа «Вольфсбурга» — 2,13, ничья — 3,60, победа «Шахтера» — 3,60. Проход «Вольфсбурга» — 2,01, проход «Шахтера» — 1,80.

William Hill: победа «Вольфсбурга» — 2,10, ничья — 3,40, победа «Шахтера» — 3,40. Проход «Вольфсбурга» — 2,00, проход «Шахтера» — 1,73.

Bet365: победа «Вольфсбурга» — 2,05, ничья — 3,40, победа «Шахтера» — 3,50. Проход «Вольфсбурга» — 2,10, проход «Шахтера» — 1,66.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» устроил с «Колосом» голевую перестрелку, забив на двоих семь мячей в матче чемпионата Украины.

Фото ФК «Шахтер»

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