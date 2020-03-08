«Мариуполь» с тремя удалениями на «Днепр-Арене» остался без топ-шестерки: видеообзоры матчей УПЛ

Спорт

В воскресенье, 8 марта, матчами во Львове, Киеве и Днепре завершился 22-й тур чемпионата Украины по футболу, который стал последним на первом этапе отечественного первенства.

22-й тур

8 марта (воскресенье)

«Колос» (Коваливка) — «Шахтер» (Донецк) — 3:4 (Милько, 37, 76, Гавриш, 67, с пенальти — Тайсон, 12, с пенальти, Мораес, 31, 81, Тете, 60). На 90+6-й минуте удален Маркос Антонио («Шахтер»). Молодежные составы — 0:3.

«Шахтер»: Пятов, Додо (Болбат, 64), Кривцов (Бондарь, 74), Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Тайсон, Коноплянка (Бондаренко, 73), Мораес.

«Днепр-1» — «Мариуполь» — 3:0 (Чичиков, 69, 88, Булеца, 81). На 20-й минуте удален Чоботенко («Мариуполь»), на 45+4-й — Яворский («Мариуполь») и на 75-й — Игнатенко («Мариуполь»). Молодежные составы — 3:2.

«Львов» — «Карпаты» (Львов) — 0:0. На 90+1-й минуте удален Жонатан («Львов»). Молодежные составы — 2:0.

7 марта (суббота)

«Александрия» — «Динамо» (Киев) — 1:3 (Гречишкин, 62, с пенальти — Шабанов, 45, Буяльский, 60, Миколенко, 85). Молодежные составы — 2:2.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук (Кадири, 68), Шепелев, Вербич, Караваев, Буяльский (Дуэлунд, 87), Русин (Пиварич, 84).

«Десна» (Чернигов) — «Заря» (Луганск) — 1:0 (Филиппов, 37). На 20-й минуте удален Гуцуляк («Десна»), а на 45+4-й — Лунев («Заря»). Молодежные составы — 1:2.

«Ворскла» (Полтава) — «Олимпик» (Донецк) — 1:0 (Кулач, 63, с пенальти). На 79-й минуте удален Ткачук («Олимпик»).

Настоящий праздник результативного футбола подарили в Киеве на «Оболонь-Арене» коваливский «Колос» и донецкий «Шахтер». Подопечным Руслана Костышина желательно было не проигрывать в матче с лидером чемпионата, поскольку в таком случае они могли лишиться места в первой шестерке, позволяющей продолжить борьбу во втором этапе за попадание в еврокубки на следующий сезон. Уже по истечении получаса игры казалось, что «горняков», забивших два мяча, ожидает легкая победа. Коваливцы смогли отыграться, сделав счет 3:3 за 15 минут до конца поединка, но класс соперника все же взял верх — и в итоге подопечные Луиша Каштру отпраздновали тяжелую победу.

Впрочем, даже поражение не оставило «Колос» без первой шестерки, поскольку «Мариуполь», который мог сместить коваливцев с шестой строчки, уступил в Днепре местному «Днепру-1». Нулевая ничья держалась до 68-й минуты (к этому времени гости играли вдевятером после удалений Чоботенко и Яворского), после чего подопечные Дмитрия Михайленко забили три мяча. Доигрывали же поединок восемь игроков приазовской команды после того, как досрочно покинул поле Игнатенко.

Львовское дерби голов пришедшим на стадион болельщикам не подарило. И если «Львов» впервые за три последних домашних матча не пропустил, то «Карпаты» продлили неутешительную для себя серию без побед в чемпионате до 15 матчей.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 59 очков;

2. «Динамо» — 45;

3. «Заря» — 43;

4. «Десна» — 42;

5. «Александрия» — 37;

6. «Колос» — 26;

7. «Днепр-1» — 25;

8. «Мариуполь» — 25;

9. «Львов» — 20;

10. «Ворскла» — 20;

11. «Олимпик» — 18;

12. «Карпаты» — 13.

Бомбардиры: 18 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 12 — Александр Филиппов («Десна»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Марлос, Тайсон (оба — «Шахтер»); 8 — Виктор Цыганков, Артем Беседин, Беньямин Вербич (все — «Динамо»), Владислав Супряга («Днепр-1»).

Отметим, что 11−12 марта пройдут матчи четвертьфинальной стадии Кубка Украины: «Динамо» — «Александрия», «Альянс» — «Мариуполь», «Минай» — «Ингулец» (11 марта), «Десна» — «Ворскла» (12 марта).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко назвал состав сборной Украины на товарищеские матчи с Францией и Польшей, вызвав дебютанта из венгерского «Ференцвароша».

Фото ФК «Шахтер»

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