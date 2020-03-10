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«Вольфсбург» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
В четверг, 12 марта, донецкий «Шахтер» проведет в Вольфсбурге на стадионе «Вольфсбург Арена» первый матч 1/8 финала Лиги Европы против местной одноименной команды. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.
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Меры предосторожности из-за коронавируса
Как сообщает сайт Wolfsburger Nachrichten, поединок между «Вольфсбургом» и «Шахтером» пройдет без зрителей. Такое решение принято из-за эпидемии коронавируса. Источники в городе и клубе уже подтвердили эту информацию, хотя официального объявления пока нет.
Судья — опытнейший Дамир Скомина
На матче в Вольфсбурге будет работать бригада арбитров во главе с 43-летним словенцем Дамиром Скоминой.
Опытного рефери, который за 13 лет международной карьеры работал в качестве главного арбитра на финальных поединках Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА, нельзя назвать фартовым для «Шахтера». Под «присмотром» журналиста из Копера «горняки» провели четыре поединка, в трех из которых проиграли («Зальцбургу» — 0:1 в квалификации ЛЧ-2007/2008, дортмундской «Боруссии» — 0:3 в ЛЧ-2012/2013 и «Наполи» — 0:3 в ЛЧ-2017/2018) и лишь в одном выиграли (у «Челси» — 2:1 в ЛЧ-2012/2013).
Что касается «Вольфсбурга», то «волки» при судействе Скомины по одному разу выиграли (у «Гента» — 1:0 в ЛЧ-2015/2016) и проиграли («Фулхэму» — 1:2 в ЛЕ-2009/2010).
«Вольфсбург» и «Шахтер» в своих чемпионатах
В минувший уик-энд команды провели очередные матчи в национальных чемпионатах. «Волки» на своем поле сыграли в нулевую ничью с входящим в тройку лидеров «Лейпцигом» (подопечным Оливера Гласнера удалось продлить свою серию без поражений во всех турнирах до восьми матчей) и с 36 очками занимают седьмую строчку в таблице, отставая от идущего шестым «Шальке» на один балл, а от менхенгладбахской «Боруссии» — на десять.
«Горняки» в заключительном туре первого этапа украинской премьер-лиге в сверхрезультативном поединке против «Колоса» склонили чашу весов в свою пользу (4:3). Команда Луиша Каштру уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайших преследователей из киевского «Динамо» на 14 очков, а нападающий донецкой команды Жуниор Мораес с 18 забитыми мячами располагается на вершине бомбардирской гонки.
История противостояния
Ранее команды на европейской арене не пересекались. Но с немецкими клубами «горняки» играли довольно часто. В общей сложности в еврокубках «Шахтер» провел против команд ФРГ, ГДР и Германии 22 матча (в том числе и победный в финале Кубка УЕФА, в котором обыграл в дополнительное время «Вердер» — 2:1), в которых одержал семь побед, восемь раз сыграл вничью и семь — проиграл при общей разнице мячей 25:37 не в свою пользу.
А вот «Вольфсбург» в нынешнем сезоне уже пересекался с украинской командой, выбив из розыгрыша Лиги Европы «Александрию», — «волки» на стадии группового турнира обыграли подопечных Владимира Шарана и дома (3:1), и на выезде (1:0).
Состав «Вольфсбурга» дороже на 80 млн евро
По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав немецкого «Вольфсбурга» дороже общей стоимости футболистов «Шахтера» на 80 млн евро — 230,95 млн евро против 150,60 млн.
В топ-пятерку самых дорогих игроков «волков» входят голландский форвард Воут Вегхорст (27 млн евро), французский левый защитник Жером Руссийон (20), центральный полузащитник Максимилиан Арнольд (18), а также центральный защитник Джон Энтони Брукс, австрийский центральный полузащитник Ксавер Шлагер и хорватский левый полузащитник Йосип Брекало (все — по 15).
Больше всех в составе украинской команды стоят: Исмаили (19 млн евро), Тете (17), Тайсон (12), Марлос и Тарас Степаненко (по 10).
Прогноз букмекеров
Букмекеры в предстоящем поединке дают небольшое преимущество хозяевам. К примеру, украинская контора «Фаворит Спорт» ставки на победу «Вольфсбурга» принимает с коэффициентом 2,16, на ничью — 3,35, на выигрыш «Шахтера» — 3,45.
Стадион «Вольфсбург Арена»
Домашняя арена «Вольфсбурга» имеет название «Фольксваген Арена», поскольку была построена в 2002 году на деньги автомобильного концерна «Фольксваген» и футбольного клуба, но из-за правил спонсорства УЕФА на международных матчах называется «Вольфсбург Арена».
Многофункциональный стадион вмещает чуть более 30 тысяч зрителей на внутренних соревнованиях и 26 тысяч — на международных. В своей истории принимал два домашних матча сборной Германии (с Канадой — 4:1 в 2003-м и с Хорватией — 1:0 в 2006-м), а также три концерта (Герберта Гренемайера в 2003-м, Анастэйши в 2005-м и Элтона Джона в 2006-м).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Вольфсбург» — «Шахтер».
Фото Getty Images, uefa.com, ФК «Вольфсбург», ФК «Шахтер»
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