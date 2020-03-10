«Вольфсбург» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 12 марта, донецкий «Шахтер» проведет в Вольфсбурге на стадионе «Вольфсбург Арена» первый матч 1/8 финала Лиги Европы против местной одноименной команды. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

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Меры предосторожности из-за коронавируса

Как сообщает сайт Wolfsburger Nachrichten, поединок между «Вольфсбургом» и «Шахтером» пройдет без зрителей. Такое решение принято из-за эпидемии коронавируса. Источники в городе и клубе уже подтвердили эту информацию, хотя официального объявления пока нет.

Судья — опытнейший Дамир Скомина

На матче в Вольфсбурге будет работать бригада арбитров во главе с 43-летним словенцем Дамиром Скоминой.

Опытного рефери, который за 13 лет международной карьеры работал в качестве главного арбитра на финальных поединках Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА, нельзя назвать фартовым для «Шахтера». Под «присмотром» журналиста из Копера «горняки» провели четыре поединка, в трех из которых проиграли («Зальцбургу» — 0:1 в квалификации ЛЧ-2007/2008, дортмундской «Боруссии» — 0:3 в ЛЧ-2012/2013 и «Наполи» — 0:3 в ЛЧ-2017/2018) и лишь в одном выиграли (у «Челси» — 2:1 в ЛЧ-2012/2013).

Что касается «Вольфсбурга», то «волки» при судействе Скомины по одному разу выиграли (у «Гента» — 1:0 в ЛЧ-2015/2016) и проиграли («Фулхэму» — 1:2 в ЛЕ-2009/2010).

В послужном списке 43-летнего Скомины - финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

«Вольфсбург» и «Шахтер» в своих чемпионатах

В минувший уик-энд команды провели очередные матчи в национальных чемпионатах. «Волки» на своем поле сыграли в нулевую ничью с входящим в тройку лидеров «Лейпцигом» (подопечным Оливера Гласнера удалось продлить свою серию без поражений во всех турнирах до восьми матчей) и с 36 очками занимают седьмую строчку в таблице, отставая от идущего шестым «Шальке» на один балл, а от менхенгладбахской «Боруссии» — на десять.

«Горняки» в заключительном туре первого этапа украинской премьер-лиге в сверхрезультативном поединке против «Колоса» склонили чашу весов в свою пользу (4:3). Команда Луиша Каштру уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайших преследователей из киевского «Динамо» на 14 очков, а нападающий донецкой команды Жуниор Мораес с 18 забитыми мячами располагается на вершине бомбардирской гонки.

История противостояния

Ранее команды на европейской арене не пересекались. Но с немецкими клубами «горняки» играли довольно часто. В общей сложности в еврокубках «Шахтер» провел против команд ФРГ, ГДР и Германии 22 матча (в том числе и победный в финале Кубка УЕФА, в котором обыграл в дополнительное время «Вердер» — 2:1), в которых одержал семь побед, восемь раз сыграл вничью и семь — проиграл при общей разнице мячей 25:37 не в свою пользу.

А вот «Вольфсбург» в нынешнем сезоне уже пересекался с украинской командой, выбив из розыгрыша Лиги Европы «Александрию», — «волки» на стадии группового турнира обыграли подопечных Владимира Шарана и дома (3:1), и на выезде (1:0).

В нынешнем сезоне "Вольфсбург" уже побеждал украинскую команду

Состав «Вольфсбурга» дороже на 80 млн евро

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав немецкого «Вольфсбурга» дороже общей стоимости футболистов «Шахтера» на 80 млн евро — 230,95 млн евро против 150,60 млн.

В топ-пятерку самых дорогих игроков «волков» входят голландский форвард Воут Вегхорст (27 млн евро), французский левый защитник Жером Руссийон (20), центральный полузащитник Максимилиан Арнольд (18), а также центральный защитник Джон Энтони Брукс, австрийский центральный полузащитник Ксавер Шлагер и хорватский левый полузащитник Йосип Брекало (все — по 15).

Голландский бомбардир Воут Вегхорст

Больше всех в составе украинской команды стоят: Исмаили (19 млн евро), Тете (17), Тайсон (12), Марлос и Тарас Степаненко (по 10).

Прогноз букмекеров

Букмекеры в предстоящем поединке дают небольшое преимущество хозяевам. К примеру, украинская контора «Фаворит Спорт» ставки на победу «Вольфсбурга» принимает с коэффициентом 2,16, на ничью — 3,35, на выигрыш «Шахтера» — 3,45.

Стадион «Вольфсбург Арена»

Домашняя арена «Вольфсбурга» имеет название «Фольксваген Арена», поскольку была построена в 2002 году на деньги автомобильного концерна «Фольксваген» и футбольного клуба, но из-за правил спонсорства УЕФА на международных матчах называется «Вольфсбург Арена».

Многофункциональный стадион вмещает чуть более 30 тысяч зрителей на внутренних соревнованиях и 26 тысяч — на международных. В своей истории принимал два домашних матча сборной Германии (с Канадой — 4:1 в 2003-м и с Хорватией — 1:0 в 2006-м), а также три концерта (Герберта Гренемайера в 2003-м, Анастэйши в 2005-м и Элтона Джона в 2006-м).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Вольфсбург» — «Шахтер».

Фото Getty Images, uefa.com, ФК «Вольфсбург», ФК «Шахтер»

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