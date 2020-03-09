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В КВН на «Первом канале» показали, чей Крым на самом деле: Маслякова могут наказать (видео)
Во время проведения 1/8 финала высшей лиги КВН на экране показали карту Европы, на которой Крым указан частью Украины. При этом трансляция велась на российском «Первом канале».
Показ карты, на которой Крым не относится в России, произошел при выступлении команды из Беларуси «Дети Тьюринга».
При этом неоднократно нынешние участники и бывшие игроки «Клуба веселых и находчивых» рассказывали о тотальной редактуре в «КВН», и что туда иногда приходит даже Путин. В свете этого вполне реальным видится строгое наказание руководителя КВН Александра Маслякова.
Смотрите видео на 4 мин. 40 сек.
Ранее сообщалось, что в России в жуткой аварии разбился артист, который был звездой КВН, шоу «Рассмеши комика» и основателем клуба стендаперов.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!