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Известное американское издание "отдало" Крым России: Украина потребовала исправить карту
На популярной американской интернет-площадке Vox появилась карта Украины без Крыма. На ошибку обратило внимание украинское посольство в США и призывает журналистов внести коррективы.
Карта была посвящена злободневной теме — распространению по планете коронавируса COVID-19. Крымский полуостров и материковая часть Украины были обозначены на карте разными цветами.
«Журналистика требует точности. Карта в отчете про коронавирус нуждается в исправлении. Крым временно под российской оккупацией, но он всегда будет неотъемлемой частью Украины», — напомнили в посольстве.
Напомним, ранее Крым «пропал» с карты Украины, размещенной на винных бутылках. В ситуацию вмешалось посольство в Португальской Республике.
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