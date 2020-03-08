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Украина

Известное американское издание "отдало" Крым России: Украина потребовала исправить карту

10:59 8 марта 2020 14
крым
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На популярной американской интернет-площадке Vox появилась карта Украины без Крыма. На ошибку обратило внимание украинское посольство в США и призывает журналистов внести коррективы.

Карта была посвящена злободневной теме — распространению по планете коронавируса COVID-19. Крымский полуостров и материковая часть Украины были обозначены на карте разными цветами.

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«Журналистика требует точности. Карта в отчете про коронавирус нуждается в исправлении. Крым временно под российской оккупацией, но он всегда будет неотъемлемой частью Украины», — напомнили в посольстве.

Напомним, ранее Крым «пропал» с карты Украины, размещенной на винных бутылках. В ситуацию вмешалось посольство в Португальской Республике.

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