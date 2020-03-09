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Деньги

Вслед за рублем подешевела гривня: что происходит с курсом валют в Украине

15:10 9 марта 2020 370
Гривни
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 9 марта, после резкого обвала цен на нефть и последовавшего за этим падения рубля изменился и курс гривни. Об этом сообщает МинфинМедиа.

Изменения курса гривни пока сравнительно незначительные. Так, доллар США теперь можно продать на 5 копеек дороже, чем перед началом торгов. Чтобы купить американскую валюту, сегодня придется дополнительно платить по 3,5 копейки за каждый доллар.

Несколько больше подорожал евро — купить его теперь можно на 10 копеек дороже, чем до начала торгов.

Как сообщалось ранее, эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни доллар продолжит укрепляться. Они считаются, что доллар на межбанке к концу недели может достичь стоимости 25 грн.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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