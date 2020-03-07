Доллар подорожает: озвучен прогноз курса валют после 8 марта

Деньги

Американская валюта, которая последнюю неделю демонстрировала на межбанке то рост, то падение, снова пошла вверх.

Национальный банк Украины на 10 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,92 гривен за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Евровалюта после выходных будет стоить 28,23 гривни за один евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Напомним, в пятницу, 6 марта, в первой половине дня рост доллара на межбанке сопровождался его умеренным снижением на наличном рынке.

По прогнозу старшего аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба, в ближайшую неделю ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,9 гривен, а наличный доллар в банках — около 24,6−24,9 гривен.

Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривня продолжит ослабление до уровня 25 гривен за доллар.

Напомним, ранее НБУ предупредил, что ревальвация гривни, кроме плюсов, имеет еще и серьезные минусы. Снижая инфляцию, укрепление национальной валюты одновременно уменьшает доходы бюджета по отдельным налогам и гривневую выручку экспортеров.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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