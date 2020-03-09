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Рубль ушел в пике: в сети припомнили феерический бред Путина о курсе валют (видео)
Резкое падение мировых цен на нефть сразу привело к ослаблению российской валюты.
Пользователь Twitter под ником «Хроника деградации» вспомнил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что падение курса рубля — это благо для российской экономики.
«В первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ нефть марки Brent подешевела почти на треть, до $ 31,43 за баррель, что стало минимумом с 2016 года. Доллар поднялся выше 72 рублей, а евро подорожал до 82 рублей. Тут вот какой-то экономист объясняет, что нам это только на пользу», — написал пользователь и разместил видео.
В первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ нефть марки Brent подешевела почти на треть, до $ 31,43 за баррель, что стало минимумом с 2016 года.— Хроника деградации (@sergeenko_iv) March 9, 2020
Доллар поднялся выше 72 рублей, а евро подорожал до 82 рублей.
Тут вот какой-то экономист объясняет, что нам это только на пользу: pic.twitter.com/XiztBgdNrl
Некоторые из комментариев:
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия — крупнейший производитель нефти в мире — объявила о снижении цен, и стоимость марки Brent рухнула сразу на 30%.
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