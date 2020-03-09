Рубль ушел в пике: в сети припомнили феерический бред Путина о курсе валют (видео)

Деньги

Резкое падение мировых цен на нефть сразу привело к ослаблению российской валюты.

Пользователь Twitter под ником «Хроника деградации» вспомнил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что падение курса рубля — это благо для российской экономики.

«В первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ нефть марки Brent подешевела почти на треть, до $ 31,43 за баррель, что стало минимумом с 2016 года. Доллар поднялся выше 72 рублей, а евро подорожал до 82 рублей. Тут вот какой-то экономист объясняет, что нам это только на пользу», — написал пользователь и разместил видео.

В первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ нефть марки Brent подешевела почти на треть, до $ 31,43 за баррель, что стало минимумом с 2016 года.

Доллар поднялся выше 72 рублей, а евро подорожал до 82 рублей.

Тут вот какой-то экономист объясняет, что нам это только на пользу: pic.twitter.com/XiztBgdNrl — Хроника деградации (@sergeenko_iv) March 9, 2020

Некоторые из комментариев:

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия — крупнейший производитель нефти в мире — объявила о снижении цен, и стоимость марки Brent рухнула сразу на 30%.

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