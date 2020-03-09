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Происшествия

Гибель ребенка в Запорожье: стали известны подробности трагедии

22:02 9 марта 2020 108
скульптура
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Деревянная скульптура медведя, которая стала причиной гибели 10-летней девочки в Запорожье, не была на балансе парка «Дубовая роща».

По словам директора парка Олега Комаренко, статуя шаталась. Поэтому ее демонтировали и положили в виде бревна. Позже должны были отвезти на хоздвор и ликвидировать.

Директор рассказал местному изданию «Новини Запоріжжя», что есть видео, где группа людей из 5−6 человек эту статую поставили. Никто из рабочих парка этого не заметил.

Комаренко, ссылаясь на камеры видеонаблюдения, рассказал, что 8 марта в 14:10 две девочки, родители которых праздновали в кафе на расстоянии около 150 метров, прибежали на площадку. Одна из них залезла на дерево, вторая — на статую, статуя упала.

Издание пишет, что деревянные сказочные герои (среди которых и медведь) появились в парке в 2013 году в рамках конкурса «Мы — это город», на который выделен грант от ОАО «Запорожсталь». После проведения фестиваля, все скульптуры подарили парку, но, как оказалось, в коммунальной собственности все это время они не находились.

Напомним, 8 марта 200-килограммовая деревянная статуя медведя упала на 8-летнюю Аню Ждан. Девочку с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу. 9 марта ребенок умер, не приходя в сознание.

В полиции открыли сразу два уголовных дела по статье служебная халатность и умышленное убийство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в киевской поликлинике, где на маленького мальчика рухнули металлические двери.

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