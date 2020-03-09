Происшествия

В Запорожье произошла страшная трагедия на детской площадке: погибла 10-летняя девочка (видео)

В Запорожье 10-летняя девочка погибла после падения на нее массивной деревянной скульптуры медведя. Инцидент произошел 8 марта в парке «Дубовая роща». Напомним, в январе ребенок едва не погиб в киевской поликлинике.

В результате происшествия девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и ноги, однако спасти ее не удалось.

По предварительной информации, скульптура не была закреплена.

В сети появилось видео с места инцидента.

Напомним, ранее в Подольском районе Киева на детской площадке обнаружили гранату, а в поселке Коцюбинское местный житель подстрелил одного из выпивох, которые пили спиртное на детской площадке и там же справляли нужду.



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