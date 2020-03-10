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"Султан Сулейман" из "Великолепного века" стал отцом во второй раз

Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч, исполнивший в сериале роль Сулемана Великолепного, стал отцом во второй раз: жена актера Бергюзар Корель родила ему мальчика. Тем самым он последовал по пути Бурака Озчивита («Бали-Бей»), у которого в апреле прошлого года также родился сын.

Правда, у Халита Эргенча это уже второй ребенок, уточняет «Стархит».

Мальчика назвали Ханом. По словам специалистов, мать и ребенок чувствуют себя хорошо и скоро будут выписаны из больницы.

О радостном событии в личных блогах Халит и Бергюзар пока не написали. Однако поклонники со всего мира уже поздравляют пару с важным днем в их жизни.

«Любимый Халит, всех благ вам и вашему малышу»; «Поздравляю с рождением сына! Пусть растет здоровым»; «Это так здорово! Счастья вашей семье»,— присылают поздравления фанаты и поклонницы актера.

Издание омтечает, что 49-летний Халит Эргенч счастлив с 37-летней Бергюзар Корель почти 11 лет. Пара воспитывает девятилетнего сына Али. Супруги неоднократно упоминали, что мечтают о большой и дружной семье. Как отмечал Халит, он очень любит детей, поэтому часто просил жену решиться на еще одного наследника. И вот, наконец, осенью прошлого года артисты сообщили, что ждут пополнения.

«Мы уже давно были готовы к появлению на свет второго ребенка. Сейчас для этого самый подходящий момент. Я счастлив»,— делился Эргенч.

Ранее Халит Эргенч был в браке с Гизем Сойсалди. Их союз продлился полтора года. Молодая супруга звезды «Великолепного века» в то время училась в университете и не была готова к созданию крепкой семьи и рождению детей. Пара развелась в 2008 году.

После разрыва с Гизем актер признался, что опасается повторить судьбу своего отца, который был женат много раз. Но после того, как он познакомился с Бергюзар Корель на съемках «1001 ночи», артист понял, что встретил ту самую единственную. По словам Халита, из легкомысленного человека он превратился в примерного семьянина.

Напомним, что мировую известность Халиту Эргенчу принесла роль султана Сулеймана Великолепного в историческом сериале «Великолепный век». За свою игру он получил множество наград, включая «Золотую бабочку» в номинации «лучший драматический актер».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пока «Султан Сулейман» радуется своим наследникам, его партнерша по сериалу Мерьем Узерли занимается экспериментами со своей внешностью, чтобы доказать себе и многочисленным поклонниками, что выглядит моложе своего возраста.

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