Шоу-бизнес

Снова стала "Хюррем Султан": Мерьем Узерли показала себя на пляже без макияжа (фото)

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, которая поразила журналистов в Каннах своим прозрачным платьем, начала публиковать в своем Instagram снимки, которыми доказывает, что находится в прекрасной форме и выглядит моложе своего возраста.

Такими снимками звезда, очевидно, пытается успокоить поклонников, которые пару лет назад были напуганы ее экспериментами с внешностью, пишет «Стархит».

Тогда 36-летняя Узерли экспериментировала с уколами красоты и пластическими операциями, и из-за разительных перемен во внешности актрису перестали узнавать даже самые преданные поклонники.

Теперь же актриса показала, как отдыхает после череды съемок и пресс-туров. При этом Мерьем без макияжа и выглядит великолепно: естественные черты лица, ни намека на филлеры, ботокс.

В комментариях подписчики писали: «Красотка, наконец, вернула свое лицо», «Классно выглядит без макияжа», «Отдыхает, а то все время у фотоколлов», «Ей очень идет ее природный медный цвет волос».

Также поклонники обратили внимание, что актриса вернула медный оттенок, а еще сделала стильную стрижку каре, и сейчас выглядит, почти, как во время съемок в «Великолепном веке», только лучше.

Издание напоминает, что сейчас «Хюррем"представляет свой новый проект «Улей», а также принимает участие в нескольких телевизионных программах и пресс-туре в поддержку фильма.

Конечно, помимо внешности фанатов Мерьем интересует и ее личная жизнь. Достоверно известно только об одном романе актрисы — с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Влюбленные расстались еще в 2013 году, после чего Узерли объявила о беременности. 10 февраля 2014-го она родила дочь Лару, но это событие никак не повлияло на отношения с отцом малышки. Ранее артистка признавалась, что Джан не общается с девочкой, поэтому она воспитывает ребенка одна. Поклонники уверены, что Узерли окружают ухажеры, но та просто не хочет афишировать романы. Сейчас актриса уделяет все внимания своей карьере. Ей приходится постоянно быть в разъездах, ведь живет Мерьем в Германии, а снимается преимущественно в турецких проектах. Несмотря на большую занятость, она старается сделать так, чтобы малышка Лара не чувствовала дефицита маминого внимания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в августе Мерьем Узерли наконец-то закончила свои эксперименты с оттенком волос, снова вернувшись к своему привычному образу.

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