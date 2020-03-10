- 10:26 Под Черниговом машина слетела с дороги в реку и утонула: водителю спастись не удалось
- 10:20 Где смотреть онлайн «Ливерпуль» — «Атлетико»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 10:19 «Считаю это большим грехом»: дочь Заворотнюк разоткровенничалась с поклонниками матери
- 10:10 В Украину не пустили единоросса, награжденного медалью за аннексию Крыма
- 10:09 Обвал цен на нефть: подешевеет ли бензин в Украине
- 10:07 Собачьи соски или клювы фламинго: сестры решили сделать модный маникюр, но получили не то, что хотели
- 10:06 Ограбление века в Чили: в аэропорту похитили 15 млн долларов наличными
- 10:06 В Запорожье накажут руководство парка, в котором погибла 10-летняя девочка
- 10:00 Кот вломился в гости к дракону и нагадил ему в песок
- 09:45 Праздники не удались: Леся Никитюк угодила на больничную койку
- 09:43 Путинские пропагандисты удивили сеть сюжетами о резком обвале рубля
- 09:37 У жителя Черновцов повторно подтвердили коронавирус: правильность лечения проверит врач ВОЗ
Кот вломился в гости к дракону и нагадил ему в песок (видео)
Американка застала своего кота по кличке Оди на месте преступления. Кот пробрался в террариум, где проживает еще один любимец семьи — ящерица агама бородатая, известная также под названием бородатый дракон.
Оди решил, что насыпанный здесь песочек — отличный кошачий туалет. Нагадив и зарыв результат, довольный кот принялся кататься по теплому, нагретому лампами песку — под крики хозяйки: «Оди! Прекрати это!».
Хозяин жилища с возмущением наблюдал за происходящим со стороны, шокированный поведением незваного гостя.
Ранее «ФАКТЫ» писали о нахальном коте, которого собака «выселила» со своей лежанки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...