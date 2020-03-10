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Мир

Кот вломился в гости к дракону и нагадил ему в песок (видео)

10:00 10 марта 2020 205
Кот в террариуме
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американка застала своего кота по кличке Оди на месте преступления. Кот пробрался в террариум, где проживает еще один любимец семьи — ящерица агама бородатая, известная также под названием бородатый дракон.

Оди решил, что насыпанный здесь песочек — отличный кошачий туалет. Нагадив и зарыв результат, довольный кот принялся кататься по теплому, нагретому лампами песку — под крики хозяйки: «Оди! Прекрати это!».

Хозяин жилища с возмущением наблюдал за происходящим со стороны, шокированный поведением незваного гостя.

Ранее «ФАКТЫ» писали о нахальном коте, которого собака «выселила» со своей лежанки.


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