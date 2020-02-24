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Собака «выселила» нахального кота со своей лежанки (видео)

12:27 24 февраля 2020 393
Собака выселяет кота
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На сайте Live Leaks было опубликовано забавное видео. Псу по кличке Рейнджер надело, что его любимую лежанку постоянно занимает кот Такс. И он решил прибегнуть к решительным мерам. Возмущенный Рейнджер переворачивает свою «кровать», накрывая ею нахального захватчика. А затем устраивается на ней сам.

Пользователи сети отметили, что пес действовал довольно деликатно. И что коту еще повезло, что Рейнджер «мягко» применил свою силу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что крошечная собака шокировала кота своим дружелюбием.

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Собака выселяет кота

Собака «выселила» нахального кота со своей лежанки (видео)

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