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Собака «выселила» нахального кота со своей лежанки (видео)
На сайте Live Leaks было опубликовано забавное видео. Псу по кличке Рейнджер надело, что его любимую лежанку постоянно занимает кот Такс. И он решил прибегнуть к решительным мерам. Возмущенный Рейнджер переворачивает свою «кровать», накрывая ею нахального захватчика. А затем устраивается на ней сам.
Пользователи сети отметили, что пес действовал довольно деликатно. И что коту еще повезло, что Рейнджер «мягко» применил свою силу.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что крошечная собака шокировала кота своим дружелюбием.
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