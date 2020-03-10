Украина

Любовь лечит: стало известно о состоянии бойцов, пострадавших при обстреле грузовика на Донбассе

Двое бойцов ВСУ, которые были ранены во время обстрела боевиками военного автомобиля в районе Опытного на Донетчине, идут на поправку. Об этом в Facebook пишет главный врач днепровской больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По словам Рыженко, 8 марта, когда военных привезли в больницу, им кровь заливала лица.

Один из них, Сергей, 39 лет, водитель, родом из Херсонской области, был контужен. Кроме того, у него акубаротравма и разрыв слухового прохода.

Дмитрий, старшина, 33 года, родом из Кировоградской области. Ему осколок пробил глаз. Боец получил ранение грудной клетки, живота, левого плеча, предплечья, кисти, бедра. Офтальмологи провели сложную операцию по спасению глаза.

«Состояние бойцов сегодня наутро с огромной положительной динамикой. К Дмитрию приехала жена. Реаниматолога Мечникова говорят — любовь лечит лучше», — написал Рыженко.

Напомним, 8 марта в районе Опытного погиб военнослужащий 57-й ОМПБр Евгений Черных. Ему было всего 29 лет.

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