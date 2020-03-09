Украина

ВСУ понесли крупные потери на Донбассе: в штабе уточнили подробности

Обстрел грузовика Вооруженных Сил Украины 8 марта, который стоил жизни бойцу Операции объединенных сил, произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід». Там в районе населенного пункта «Опытное» российско-террористические войска осуществили два выстрела из противотанкового ракетного комплекса.

«В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий ОС погиб, еще двое получили ранения и один — боевое поражение», — говорится в утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

В этом же районе оккупанты выпустили 15 мин из запрещенных 82-мм минометов, а также произвели 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов.

Всего в течение минувших суток, были ранены пятеро украинских военных.

Отметим, что очередное обострение оперативной обстановки на Донбассе может быть спровоцировано намеренно — Путин давит на Зеленского, пытаясь добиться возобновления подачи воды в аннексированный Крым.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter